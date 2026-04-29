Επεισόδιο με τον Μιχάλη Χουρδάκη που προσχώρησε στους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Θέλησε να σπάσει το μπλόκο για τον Εμίρη του Κατάρ

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στα διόδια της Αττικής Οδού, μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη και αστυνομικών, καθώς δεν του επετράπη η διέλευση. Αφορμή στάθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μιχάλης Χουρδάκης, κινούμενος με το βουλευτικό του όχημα, έφθασε σε αστυνομικό μπλόκο στην Αττική Οδό, στην είσοδο προς την Περιφερειακή Υμηττού. Όταν οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσε να περάσει λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, ο βουλευτής φέρεται να εκνευρίστηκε, τους επέδειξε τη βουλευτική του ταυτότητα και στη συνέχεια επιχείρησε να τους βιντεοσκοπήσει. Το αίτημά του, πάντως, δεν έγινε δεκτό από τους αστυνομικούς.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας, στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και αργότερα εντάχθηκε στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.





