Επικοινωνία Κεραμέως με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ μετά την επίθεση στον Κεραμεικό: «Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη»

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως επικοινώνησε με τον εργαζόμενο του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε μετά την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του Οργανισμού στον Κεραμεικό, εκφράζοντας τη στήριξη και τις ευχές της.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την Υπουργική Διάσκεψη του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι ενημερώθηκε για την επίθεση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση του Οργανισμού και την αρμόδια υφυπουργό.

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη», σημείωσε η Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι στο σημείο έσπευσαν η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ, ενώ προς τα εκεί κατευθύνονταν ο διοικητής του ΕΦΚΑ και η υφυπουργός.

Μίλησα πριν λίγο με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος, ευτυχώς, είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας. https://t.co/ZBNtzydJtG — Niki Kerameus (@nkerameus) April 28, 2026

Σε νεότερη ανάρτησή της, η υπουργός γνωστοποίησε ότι μίλησε με τον τραυματία εργαζόμενο. «Ευτυχώς, είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

