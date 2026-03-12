Εσωκομματικά πυρά στο ΠΑΣΟΚ: «Με 13% δεν γίνεται ανατροπή»

«Έξω πάνε καλά» στο ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος για την επίτευξη να συζητηθεί, μετά από ελληνική πρωτοβουλία την οποία στήριξαν οι S&D, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων στην χώρα μας.

Σε βίντεό του στο Τικ Τοκ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης λίγο μετά από τις επιμέρους επαφές του και τη συζήτηση του σκανδάλου στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο, έκανε για άλλη μια φορά αναφορά στην ιστορική για τον ίδιο απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις παρακολουθήσεις, σημειώνοντας με νόημα ότι η εθνική ασφάλεια έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού και της «αυλής» του στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτές οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί» , κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάτι που πάντως φαίνεται ότι αμφισβητούν κορυφαία στελέχη του κόμματος στο εσωτερικό της χώρας, παρατηρώντας για μήνες, αν όχι χρόνια, την πορεία των δημοσκοπήσεων.

Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε χθες ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στο ΟΡΕΝ, μετά από πολύ καιρό που είχε να εμφανιστεί στην τηλεόραση από προσωπική του επιλογή. «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές;», διερωτήθηκε, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον στον βαθμό που δε θα γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, τέτοιες που θα επιτρέπουν να ανατραπεί η παρούσα κατάσταση.

Διερωτήθηκε εξάλλου, με αφορμή την τελευταία συζήτηση γύρω από το δεύτερο κύμα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, αν θα έμπαινε κανείς σε συζήτηση για τον κ.Πελεγρίνη ή τον κ.Κορακάκη, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα στο 20%. «Μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσει να ανταποκριθεί και να αυξήσει τα ποσοστά του», είπε, τονίζοντας ότι αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να απαντήσουν όλοι μαζί με εντιμότητα και καθαρότητα. Κάλεσε μάλιστα όσους πήραν μέρος στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ να αναλάβουν δράση.

«Όλοι οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές πήραν 70% απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη που πήρε 30% την πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη κέρδισε και έγινε Πρόεδρος σε μια δημοκρατική διαδικασία αψεγάδιαστη. Πρέπει όμως αυτοί οι υποψήφιοι ως ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που τους ψήφισε ο κόσμος να κάτσουν μαζί με τον Πρόεδρο και να βρουν ποια είναι η λύση για να κερδίσουμε», είπε. Θύμισε εξάλλου, ότι ενώ όλοι οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές υποσχέθηκαν στο σώμα ότι θα κερδίσουν τον κ. Μητσοτάκη, «το θέμα σήμερα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αλλά να μην φτάσουμε στο 15% γιατί μετά θα αξιολογηθούμε όλοι από την παράταξη». Όσο για το γιατί δεν τα λέει αυτά στον πρόεδρο του κόμματος, είπε με νόημα ότι «αν με φωνάξει κάποια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα του πω αυτά που του έλεγα πάντα με καθαρό τρόπο, χωρίς φόβο», αφού διαβεβαίωσε ότι δεν έχει καμία φιλοδοξία…