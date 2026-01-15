Πολιτική

Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα τον Φεβρουάριο

«Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου και θέματα όπως χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα» είπε ο Χακάν Φιντάν σχετικά με τον στόχο της συνάντησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Συνάντηση μέσα στον Φεβρουάριο μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προανήγγειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες», ανακοίνωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Σε ερώτηση που δέχτηκε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Στο μεταξύ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου οι εργασίες της 5ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβεως Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι (Mehmet Kemal Bozay), όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την επομένη, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, επίσης στην Αθήνα, θα λάβει χώρα ο 9ος γύρος των ελληνοτουρκικών συνομιλιών στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
164
118
115
89
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Το παρασκήνιο της μη διαγραφής του Αντώνη Σαουλίδη από το ΠΑΣΟΚ - Ποιος είναι ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης
Η πορεία του Αντώνη Σαουλίδη στο ΠΑΣΟΚ, η προσκόλληση στον Χάρη Δούκα και η απόφαση Ανδρουλάκη να μην τον συμπεριλάβει σε καμία από τις πολυπληθείς Γραμματείες της ΚΟΕΣ του κόμματος
Ο Αντώνης Σαουλίδης (αριστερά) σε συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
Το στοίχημα της συνάντησης Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων: Το παρασκήνιο, οι αμοιβαίες υποχωρήσεις και οι όροι
Μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με του αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο, χωρίς να αποκλείεται όμως και η Δευτέρα
Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών 11
Σκληρή απάντηση ΥΠΑΑΤ σε Λιακούλη για την ευλογιά: Τα ίδια λέει και η Λατινοπούλου
«Ή δεν έχει διαβάσει τις απαντήσεις ή επιλέγει να τις αγνοεί» αναφέρει το υπουργείο, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη παραπληροφόρηση σε ζήτημα με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη
Newsit logo
Newsit logo