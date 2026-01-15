Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα τον Φεβρουάριο

Συνάντηση μέσα στον Φεβρουάριο μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προανήγγειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες», ανακοίνωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Σε ερώτηση που δέχτηκε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Στο μεταξύ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου οι εργασίες της 5ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβεως Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι (Mehmet Kemal Bozay), όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την επομένη, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, επίσης στην Αθήνα, θα λάβει χώρα ο 9ος γύρος των ελληνοτουρκικών συνομιλιών στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.