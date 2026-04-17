Γεωργιάδης για θάνατο 19χρονης στην Κεφαλονιά: Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους, μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε»

Ανάμεσα στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους διορισμούς του Μακάριου Λαζαρίδη, την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ κινήθηκε το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) η συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στον ΣΚΑΪ, με τον υπουργό Υγείας να κρατά αποστάσεις για τα τεκταινόμενα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να συνδέει την κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ με την τοξικότητα των τελευταίων ημερών και να παραδέχεται, ως προς την άρση ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών, ότι έχει «συνειδησιακό πρόβλημα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε ιδιαιτέρως οξύς απέναντι στους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν στα social media, σύμφωνα με τους οποίους οι γιατροί του νοσοκομείου Κεφαλονιάς δεν βρίσκονταν στη θέση τους όταν διακομίστηκε η 19χρονη Μυρτώ. Ο υπουργός Υγείας διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια και γνωστοποίησε ότι προχωρά σε μήνυση κατά χρήστη του TikTok, ο οποίος, όπως είπε, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι γιατροί «δολοφόνησαν» την άτυχη κοπέλα.

«Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών της Κεφαλονιάς ότι δεν ήταν στη βάρδια όταν έφτασε εκεί η 19χρονη Μυρτώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι οι γιατροί «ήταν απολύτως στη θέση τους», πως «το κορίτσι έλαβε άμεσα ανάνηψη» και ότι «βρέθηκε γιατρός και αναισθησιολόγος, τηρήθηκε το πρωτόκολλο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, όταν η 19χρονη έφτασε στο νοσοκομείο, «ήταν σχεδόν νεκρή», προσθέτοντας ότι το ιατρικό προσωπικό προσέφερε όσα μπορούσε να προσφέρει η επιστήμη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Στο ίδιο ύφος, κάλεσε να μην εργαλειοποιείται πολιτικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σημειώνοντας: «Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Το ΕΣΥ ανήκει σε όλο τον λαό και όχι στον Γεωργιάδη, τον Μητσοτάκη ή τη ΝΔ».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε, μάλιστα, νομικές κινήσεις για τις αναρτήσεις που στοχοποιούν γιατρούς και πολιτική ηγεσία. «Καταθέτω μήνυση σε λογαριασμό στο TikTok που λέει ότι εγώ και οι γιατροί “σκοτώσαμε το κορίτσι”», είπε, για να προσθέσει ότι «εγώ είμαι πολιτικός, οι γιατροί δεν χρωστάνε τίποτα σε αυτό».

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στην υπόθεση Λαζαρίδη»

Ερωτηθείς για την απόφαση του Μακάριου Λαζαρίδη να επιστρέψει αυτοβούλως χρήματα, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αντιπολίτευση ζητεί την αποπομπή του από την κυβέρνηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης αρκέστηκε να πει ότι «αν πιστεύει ότι υπάρχουν χρήματα αχρεωστήτως καταβληθέντα, σωστή είναι η κίνηση επιστροφής».

Οταν, ωστόσο, του ζητήθηκε να διευκρινίσει αν η κίνηση αυτή συνιστά εμμέσως παραδοχή ότι ο διορισμός ήταν λανθασμένος, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. «Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στην υπόθεση», είπε, επαναλαμβάνοντας την ίδια γραμμή που είχε τηρήσει και νωρίτερα στη συνέντευξη. Στην αρχική ερώτηση για το αν ο Μακάριος Λαζαρίδης «ορθώς διορίστηκε», ο υπουργός Υγείας είχε απαντήσει πως «δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό το θέμα», προσθέτοντας ότι «το 2007 δεν ήμουν στο υπουργείο Παιδείας και δεν ξέρω πώς έγινε ο διορισμός του».

Παρέπεμψε, δε, στον ίδιο τον Μακάριο Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «θα βρείτε τον ίδιο, να τον βγάλετε, να τον ρωτήσετε». Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι δεν έχει κάτι περαιτέρω να σχολιάσει, υποστηρίζοντας πως η κοινή γνώμη έχει ήδη ενημερωθεί επαρκώς και ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις.

Γεωργιάδης για Μυλώνακη: «Είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε προβλέψεις»

Για την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, λέγοντας ότι «είναι σταθερή η κατάστασή του», αν και, όπως σημείωσε, «είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε προβλέψεις». Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε πως «μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα που δεν έχει επιπλοκές, αυξάνονται οι καλές πιθανότητες», εκφράζοντας την προσωπική εκτίμηση ότι «θα τα καταφέρει».

Συνδέοντας την υπόθεση με το κλίμα τοξικότητας των τελευταίων ημερών, υποστήριξε ότι η πίεση που δεχόταν ο Γιώργος Μυλωνάκης «έχει παίξει ρόλο στην εξέλιξη της υγείας του», ενώ ανέφερε πως η συγκεκριμένη υπόθεση «με ένα ψεύτικο βίντεο και ψεύτικα μηνύματα που είχαν φτιάξει, τον είχε επηρεάσει πολύ». Οπως είπε, «είχε πραγματικά στενοχωρηθεί πάρα πολύ», σπεύδοντας παράλληλα να υπογραμμίσει ότι «δεν πρέπει πάντα να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, έχουμε να κάνουμε με οικογένειες».

«Εξωφρενικά αδύναμη» η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ό,τι αφορά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι πρόκειται για μια υπόθεση «εξωφρενικά αδύναμη», υποστηρίζοντας πως δεν περιλαμβάνει στοιχεία που να θεμελιώνουν ποινικά αδικήματα εκ μέρους των εμπλεκόμενων βουλευτών. Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης της καθημερινής κοινοβουλευτικής λειτουργίας, λέγοντας ότι η δικογραφία «θεωρεί ποινικό αδίκημα την αυτονόητη καθημερινή λειτουργία ενός βουλευτού να εκπροσωπεί συμπολίτες του οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί από τη δημόσια διοίκηση».

Απαντώντας στις αιχμές περί παράνομων παρεμβάσεων, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν υπάρχει προτροπή πολιτικού για υποβολή ψευδών στοιχείων. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία από αυτές τις δικογραφίες που να λέει αυτό που μόλις είπατε. Ούτε μία!» ανέφερε, ενώ για τη φράση περί «χεράτα» επέμεινε ότι «δεν υπάρχει προτροπή πολιτικού “κάν’ το χεράτα”» και ότι αποδίδεται εσφαλμένα το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε την πρακτική της διαμεσολάβησης βουλευτών για υποθέσεις πολιτών, διαχωρίζοντάς την από την έννοια του ποινικού αδικήματος. «Ποινικό αδίκημα πάντως δεν είναι», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι πολίτες απευθύνονται καθημερινά στους βουλευτές και στους υπουργούς για ζητήματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, από καθυστερήσεις σε υπηρεσίες έως αιτήματα που σχετίζονται με την υγεία. Κλείνοντας, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση σε όσους, όπως είπε, αντιμετωπίζουν υποκριτικά την υπόθεση, σημειώνοντας: «Αυτές οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή, δεν έχουν ποινικά ζητήματα. Εχουν ποινικοποιήσει την καθημερινή, φυσιολογική βουλευτική λειτουργία».