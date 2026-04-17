Γιώργος Μυλωνάκης: «Παραμένει διασωληνωμένος, σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σταθερή παραμένει η κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δίνει μεγάλη μάχη στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού διασωληνωμένος μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο την Τετάρτη (15.04.2026) στη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος στον εγκέφαλο, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης που έκανε και την επέμβαση, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.