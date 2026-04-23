Γεωργιάδης με αιχμές κατά Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»

Με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι και σαφείς πολιτικές αιχμές, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη την Πέμπτη (23.04.2026) στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, προκαλώντας αντιδράσεις ήδη από τα πρώτα λεπτά της τοποθέτησής του.

Απαντώντας σε συνομιλητή του που επιχείρησε να του θέσει ερώτημα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σκωπτικά: «Όσο μας το επιτρέπει ακόμη η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία», αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα όσα έχουν αναπτυχθεί στο δημόσιο διάλογο για τις δικογραφίες σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό του, ο υπουργός Υγείας επιχείρησε, κατά την τοποθέτησή του, να αποδομήσει –όπως είπε– «μύθους» γύρω από τη φαρμακευτική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι είναι «τελείως ψευδές» πως η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Η Ελλάδα, σε όρους ΑΕΠ, είναι και λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», ανέφερε.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υπερασπίζεται τις κυβερνητικές επιλογές και να εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό στον τομέα της φαρμακευτικής και της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι «25 χρόνια μετά η Αμερική έχει φύγει επτά φορές πιο πάνω, ενώ η Κίνα και η Ινδία την έχουν ξεπεράσει». Όπως είπε, ένα από τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης είναι η «αριστερολαγνεία», προειδοποιώντας ότι «αν συνεχίσουμε έτσι θα πεινάσουμε».

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 700–800 εκατ. ευρώ επί κυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ προανήγγειλε την άμεση εφαρμογή των φίλτρων SPC στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύστημα που θα αποτρέπει την ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων με επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «θα τα αντιγράψουν όλες οι χώρες της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στο clawback, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «θα υπάρχει όσο υπάρχει η ηλιακή ενέργεια», δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής γραμμής για τη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στις ογκολογικές θεραπείες, με πιλοτική έναρξη στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», σημειώνοντας ότι η πλήρης εφαρμογή τους θα οδηγήσει σε πιο στοχευμένη θεραπεία για τους ασθενείς και ταυτόχρονα σε περιορισμό της δαπάνης και των επιστροφών των φαρμακευτικών εταιρειών.