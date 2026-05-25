Γιώργος Γεραπετρίτης για Τουρκία και «Γαλάζια Πατρίδα»: Δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα

Αυστηρή απάντηση σε όσους επιχειρούν να επιρρίψουν ευθύνες στην κυβέρνηση για τη φημολογούμενη πρόθεση της Τουρκίας να φέρει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» έδωσε, το μεσημέρι της Δευτέρας (25.05.2026), από τη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ασκεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πεδίο, απαντώντας τόσο στην Τουρκία όσο και σε όσους, στο εσωτερικό, συνδέουν τη «Γαλάζια Πατρίδα» με δήθεν ελληνικές υποχωρήσεις. «Δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα. Να είστε ήσυχος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

Την ίδια ώρα, ο ΥΠΕΞ συνέκρινε τις ελληνικές κινήσεις με τα φημολογούμενα τουρκικά νομοσχέδια, επισημαίνοντας ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που κατέθεσε και ψήφισε πρόσφατα η Βουλή συνιστά ευρωπαϊκό κεκτημένο και όχι εσωτερικής ισχύος μονομερή πράξη. «Εμείς δεν φέρνουμε κάτι που έχει ισχύ εσωτερικού νόμου», είπε, εξηγώντας ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός «είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο». «Αν μια χώρα θέλει να αποτελεί μέλος της ΕΕ θα πρέπει να το σεβαστεί. Άρα απαιτείται μεγαλύτερος σεβασμός και καλύτερη μελέτη όταν κανείς προσεγγίζει αυτά τα θέματα», σημείωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Σε υψηλούς τόνους, ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα «μεριμνά, είναι ισχυρή» και «δεν πρόκειται να επιτρέψει οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας». «Να κοιμάστε ήσυχος, κ. Καζαμία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αιχμή άφησε και για όσους μιλούν περί τετελεσμένων, με φόντο και την πρόσφατη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει. «Είναι επικίνδυνο να μιλάτε για τετελεσμένα που θέτει η Τουρκία. Τετελεσμένο δεν υπάρχει ούτε στο casus belli ούτε πουθενά», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σε μεγαλύτερη προσοχή κατά τη χρήση τεχνικών όρων στο Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι αυτό που υπάρχει είναι «ανυπόστατα κείμενα χωρίς νομικό έρεισμα» και όχι τετελεσμένα. «Αν υπάρχει μια κυβέρνηση στη Μεταπολίτευση που ήρθε απέναντι σε όσα λανθασμένα λέτε τετελεσμένα, είναι η παρούσα», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε προκήρυξη οικοπέδων, επέκταση ΑΟΖ και κατάθεση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. «Δεν λαμβάνουμε καμία σκέψη όταν πρόκειται να υποστηρίξουμε τα εθνικά συμφέροντα», σημείωσε. «Εμείς πράττουμε εκείνο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 50 χρόνια: να καταθέσουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι τα όρια της θαλάσσιας πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. «Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρει καμία απολύτως συνέπεια, είναι αχρείαστη και φέρνει ένταση», είπε, διευκρινίζοντας ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη ενημερώσει εταίρους και διεθνείς φορείς.