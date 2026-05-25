Δρυμιώτης για Σαμαρά: «Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό στον Μητσοτάκη;»

Στις εκλογές, στα σενάρια για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέρθηκε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) στον ΣΚΑΪ.

Για το ενδεχόμενο να δει τον Αντώνη Σαμαρά να κατεβαίνει στις εκλογές με δικό του κόμμα, ο Ανδρέας Δρυμιώτης ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρός. «Έμαθα ότι έψαχνε για χρηματοδότες και ότι δεν έβρισκε», είπε, εκτιμώντας πως ένα τέτοιο εγχείρημα δύσκολα θα μπορούσε να κινηθεί πάνω από το 3%-4%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Πολιτική Άνοιξη πήρε 5,8% και ήταν πολύ πιο νέος», σημείωσε ο πολιτικός αναλυτής, θέτοντας το ερώτημα: «Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό;». Και συνέχισε: «Προσπαθείς να κάνεις κακό σε μια παράταξη η οποία σε ανέδειξε και σε έκανε πρωθυπουργό».

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης υπερασπίστηκε την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως «είναι 10 χρόνια κυρίαρχος στις δημοσκοπήσεις» και πως «από τον καιρό που βγήκε αρχηγός στη ΝΔ δεν έχασε ποτέ την πρωτιά». «Έχει κατατροπώσει τους αντιπάλους του. Πόσα κόμματα διαλύθηκαν, ο Τσίπρας έχει φύγει και θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον ξηλώσουμε;», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Τσίπρας δεν έχει αφήγημα»

Αιχμηρός ήταν και για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. «Ο Τσίπρας δεν έχει αφήγημα. Η Αριστερά τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είπε τις ίδιες ανοησίες».

Κατά τον ίδιο, «το μεγαλύτερο καλό που έκανε σε αυτόν τον τόπο η Αριστερά είναι που κυβέρνησε», καθώς, όπως εξήγησε, έτσι «έσβησε μια εντύπωση που υπήρχε ότι αν κυβερνήσει η Αριστερά θα λυθούν τα προβλήματα όλου του κόσμου».

Αιχμές για Ανδρουλάκη και Καρυστιανού

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Ανδρέας Δρυμιώτης υποστήριξε ότι «έχει στρίψει το κόμμα πολύ αριστερά», εκτιμώντας ότι, όταν οι πολίτες κληθούν να επιλέξουν «μεταξύ του αντιγράφου και του γνήσιου», ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να βρεθεί δεύτερος. «Μπορεί να το δεις και τέταρτο τον Ανδρουλάκη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, είπε ότι «έχει τα χαρακτηριστικά που είχε ο Κασσελάκης, ο οποίος ήταν ένας διάττων αστέρας», εκτιμώντας πάντως ότι το κόμμα της μπορεί να μπει στη Βουλή, ενδεχομένως και με διψήφιο ποσοστό.

Τέλος, χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού «τιμωρία του Βελόπουλου», λέγοντας ότι μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους που στήριξαν τα σενάρια περί «ξυλόλιου» για την τραγωδία των Τεμπών.

