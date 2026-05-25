Κωνσταντίνος Κυρανάκης για Αντώνη Σαμαρά: «Λάθος η κριτική του, δεν υπάρχει μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη»

Η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς και οι εσωκομματικές ισορροπίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης που έκανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης το μεσημέρι της Δευτέρας (25.05.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να χαρακτηρίζει «λάθος» την πρόσφατη κριτική του πρώην πρωθυπουργού προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται «πρωτοβουλίες ενότητας», παίρνοντας θέση τόσο για Αντώνη Σαμαρά όσο και για την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο του κόμματος. «Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της χώρας, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που είπε», ανέφερε για τον Αντώνη Σαμαρά, προσθέτοντας με νόημα: «Δεν υπάρχει “μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη”. Υλοποιούμε αυτά που έχουμε οραματιστεί για την Ελλάδα».

Για τον Κώστα Καραμανλή, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την απουσία του από το συνέδριο της ΝΔ. «Με στεναχωρεί που ήταν απών. Έχουμε ζήσει σημαντικές στιγμές μαζί του», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας».

«Ο Τσίπρας χάνει κατά κράτος στα πεπραγμένα»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «απευθύνεται σε θολά νερά» και ότι «θα προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από τον παλιό εαυτό του και τις τότε επιλογές του».

«Μια αλήθεια που ίσως ενοχλήσει είναι ότι όταν κάποιος θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώος έχει έλλειψη ιδεολογίας», είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς αν ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ, απάντησε πως «η διαφορά μεταξύ των άλλων κομμάτων και του Αλέξη Τσίπρα με τη ΝΔ είναι ότι μπορούμε να συγκριθούμε επί των πεπραγμένων. Εκεί ο κ. Τσίπρας χάνει κατά κράτος».

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κράτησε διακριτή γραμμή. «Το υπουργείο Μεταφορών είναι σημαδεμένο από την τραγωδία των Τεμπών κι εγώ έχω δώσει προσωπικό βάρος σε αυτό», είπε, σημειώνοντας ότι «τα στελέχη του κόμματος θα κριθούν πολιτικά, η Μαρία Καρυστιανού όχι». «Για μένα είναι μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της», πρόσθεσε.

«Στόχος μας η αυτοδυναμία»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία. «Αν είμαστε συνεπείς σε ό,τι έχουμε υποσχεθεί στον λαό, θα πάμε στις κάλπες με καθαρή συνείδηση», ανέφερε, παραδεχόμενος πάντως ότι το κόμμα «δεν είναι ικανοποιημένο» από τις δημοσκοπήσεις.

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι «για να έχεις ήρεμα νερά, πρέπει να ετοιμάζεσαι για ταραγμένες θάλασσες», εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει πετύχει υπεροχή «σε αέρα και θάλασσα» και είναι «έτοιμη για οτιδήποτε».

Τι αλλάζει σε Ηλεκτρικό, λεωφορεία και πατίνια

Μιλώντας για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι ήδη καταγράφεται βελτίωση, με αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης. Όπως είπε, «φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι με τον πρώτο στόλο λεωφορείων που θα φέρουν νέα κλιματιστικά», ενώ στον Ηλεκτρικό «μέχρι το τέλος του έτους η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι κάθε 5 λεπτά».

Για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί προς «απαγόρευση για ανηλίκους σε οποιονδήποτε δρόμο», ενώ για τους ενήλικες θα καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση. «Τα ενοικιαζόμενα θα απαγορευτούν γενικά για τους ανηλίκους», είπε.

Σχετικά με το κυκλοφοριακό ανέφερε ότι «πλέον περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα Μέσα παρά τα ΙΧ τους», προαναγγέλλοντας τρία νέα μέτρα για τη μείωση των φορτηγών στους δρόμους.