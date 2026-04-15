Γιώργος Μυλωνάκης: Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εύχεται περαστικά στον υφυπουργό

Ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό», εύχεται το ΠΑΣΟΚ, διά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, ενώ στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εμβολισμό. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

