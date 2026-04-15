Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026) ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Μυλωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός καθώς φαίνεται ότι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Να σημειωθεί ότι χθες υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης ανακοίνωσε την απόφασή του να κινηθεί νομικά κατά του Κύπριου δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και όσων αναπαράγουν τους ισχυρισμούς του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης παρέθεσε το ιστορικό της υπόθεσης με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι στόχος είναι να πληγεί ο ίδιος αλλά και μέσω αυτού, και η ελληνική κυβέρνηση.