Γιώργος Μυλωνάκης: Υποβλήθηκε σε εμβολισμό ανευρύσματος μετά την εγκεφαλική αιμορραγία – Κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν

Ώρες αγωνίας περνούν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες περιμένοντας νέα για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος μεταφέρθηκε σήμερα (15/04/26) το πρωί στον Ευαγγελισμό με ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Εκ της Διοικήσεως».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη προηγήθηκαν απανωτές εξετάσεις από τους γιατρούς του Ευαγγελισμού οι οποίοι διαπίστωσαν την εγκεφαλική αιμορραγία. Παρά τις προσπάθειες να γίνει αποσυμφόρηση του εγκεφάλου οι θεράποντες γιατροί έκριναν σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να εισαχθεί στο χειρουργείο. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας από το ανεύρυσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία πήγε καλά και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και ο διοικητής του νοσοκομείου Αναστάσιος Γρηγορόπουλος ο οποίος είπε ότι ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι προηγήθηκε

Όλα έγιναν σήμερα το πρωί κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Συγκλονιστική ήταν η αφήγηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος ήταν παρών την ώρα που ο κ. Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του.

Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας έσπευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε στον Ευαγγελισμό και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος αφού ενημερώθηκε αναχώρησε 45 λεπτά αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης βρέθηκε στη δίνη μιας υπόθεσης που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου και μάλιστα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου ο οποίος παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να ανασκευάσει επέμεινε.