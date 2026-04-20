Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος για 5η ημέρα – Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του

Ο γιατρός του τονίζει πως υπάρχουν δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει
Γιώργος Μυλωνάκης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Για 5η ημέρα παραμένει σε ΜΕΘ ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που έπαθε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση με τους γιατρούς να τονίζουν πως οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Εκτιμούν πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα καθώς υπάρχουν δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει και οι οποίες θα δείξουν τις νευρολογικές λειτουργίες του.

Ο γιατρός που τον χειρούργησε τονίζει πως οι επόμενες 10 ημέρες είναι αρκετά κρίσιμες.

Στο μεταξύ, από το πλευρό του δεν έχουν φύγει στιγμή η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, οι φίλοι του αλλά και οι συνεργάτες του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επισκέφθηκε και πάλι την Κυριακή ώστε να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

