Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Παρέμεινε περίπου για 4 ώρες

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός βρέθηκε και σήμερα Κυριακή (19.4.26) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρέμεινε εκεί για περίπου 4 ώρες.

Υπενθυμίζεται πως στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται τόσο η σύζυγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι όσο και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μυλωνάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το Σάββατο, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό άλγος, υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού. Ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Κυριακής, παρέμεινε για τέσσερις ώρες και κατά τις 12:30 αναχώρησε.

Υπενθυμίζεται ότι στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ανέφερε σχετικά ότι «ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής».