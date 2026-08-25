Παύλος Μαρινάκης: Οι συνεπείς επαγγελματίες θα δουν φοροελαφρύνσεις στα μέτρα της ΔΕΘ – Μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά για 13ο και 14ο μισθό

Τη μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (25.8.26).

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά θεμάτων της επικαιρότητας, ξεκινώντας από την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά και περνώντας στις πολυαναμενόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της ΔΕΘ.

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Αναφορικά με τη συζήτηση για το «καλάθι του πρωθυπουργού» στη ΔΕΘ και ειδικότερα για την επαναφορά του 13ου και του14ο μισθού στο Δημόσιο, για τον οποίο υπάρχει αρνητική δικαστική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.

«Ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισ. τον χρόνο, μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν. Ακόμη όμως και να δίναμε όλα τα χρήματα στους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, τότε όλοι οι υπόλοιποι που κι εκείνοι πληρώνουν φόρους θα έπρεπε να μην πάρουν τίποτε».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας αλαζονική τη στάση του να επισκεφτεί τη ΔΕΘ πριν από τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις εκλογές και κατά συνέπεια πάντα εθιμοτυπικά προηγείται ο πρωθυπουργός και ακολουθούν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

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Τα σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο

«Αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να ισχυροποιείται συνεχώς και η ισχυροποίηση αυτή αποτυπώνεται. Ο τίτλος «ήρεμα νερά» αδικεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την εξωτερική πολιτική της χώρας», τόνισε.

Σε ερώτηση εάν η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος απάντησε:

«Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη δυνατή θέση τόσο αποτρεπτικά όσο και ισχύος των τελευταίων δεκαετιών. Αμυντικά και σε διπλωματικό επίπεδο έχει ενισχυθεί όσο ποτέ. Οι κινήσεις της χώρας δεν είναι «πυροτεχνήματα» όπως άλλων χωρών, ειδικότερα στα ανατολικά αλλά κινήσεις με αποτύπωμα. Παράδειγμα τα «θαλάσσια πάρκα» της Τουρκίας είναι ένα ζήτημα για εσωτερική της κατανάλωση, ενάντια στο διεθνές δίκαιο».

Στην ερώτηση πώς απαντά η χώρα σε αυτά, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Η Ελλάδα απαντά διπλωματικά σε κάθε αντίδραση και κάθε κρίση και δεν χρειάζεται να δημιουργούμε ανησυχία στον κόσμο. Παράλληλα η χώρα έχει ήδη κινηθεί ώστε να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο».

«Έχουμε κάνει όσα δεν έκανε καμία κυβέρνηση στο παρελθόν στην εξωτερική πολιτική»

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης αναφέροντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει όσα δεν έκανε καμία κυβέρνηση στο παρελθόν στην εξωτερική πολιτική, τόσο με την κρίση στον Έβρο και τις συμφωνίες για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου και Ιταλίας, αποτυπώνοντας δυνητικά τα απώτερα όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης όσο και με την απόκτηση των νέων οπλικών συστημάτων όπως τα Rafale και η νέες φρεγάτες Belharra, που τα έκανε όλα αυτά ενώ οι προηγούμενοι δεν τα είχαν κάνει».

Άσκησε έμμεση κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά λέγοντας: «Όταν έρχεται ο πρωθυπουργός αυτών των εθνικών επιτυχιών και παράλληλα κρατά διαύλους επικοινωνίας, τότε από κάποιους που θέλουν να φτιάξουν ένα ψευδεπίγραφο υποτιθέμενο δεξιό αφήγημα, τότε αυτός δεν κάνει καλά».

Σε ερώτηση αν αναφέρεται στον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε λέγοντας πως «εδώ και κάποια χρόνια κάποιες δυνάμεις δεξιότερα ημών, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, όπως και άλλα κόμματα, φτιάχνουν ένα αφήγημα ενδοτικότητας και υποχωρητικότητας με τα τόσα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει όπως τα 12 μίλια και το casus belli με ρητορική περί γκρίζων ζωνών, ενώ δεν είχαν κάνει τίποτα από όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλο αυτό που λένε σήμερα μπάζει».

Για την πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας και στις αντιδράσεις που αυτό προκαλεί, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι το έργο θα γίνει και με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού, όπως χαρακτηριστικά είπε, και θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό.

Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Για άλλη μια φόρα οι πατριδοκάπηλοι και ψευτοπατριώτες που προεξοφλούν εθνικές ήττες θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη. Η Ελλάδα επενδύει στην ειρήνη και στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν είμαστε ούτε αφελείς ούτε υποχωρούμε.»

Σε ερώτηση εάν η χώρα θα απαντούσε στο πεδίο εάν προκληθεί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που δίνει ένα ισχυρό κράτος που δεν ανέχεται την παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Για την παράτυπη μετανάστευση είπε κάνοντας σύγκριση με το παρελθόν ότι «το 2019 όταν αναλάβαμε την εξουσία από 51.000 ανθρώπους που ήταν στις δομές των νησιών του βόρειου Αιγαίου, σήμερα έχουμε φτάσει να υπάρχουν στις δομές αυτές μόνο 3.000».

Στην ερώτηση τι έχουν γίνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι και εάν έχουν φύγει από τη χώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επιστροφές κι έχει λιγοστέψει ο χρόνος εξέτασης του ασύλου από τα τρία χρόνια σε δύο μήνες.