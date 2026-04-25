Πολιτική

Η ανάρτηση του Μακρόν με τον Μητσοτάκη υπό τους ήχους του «Εγώ κι εσύ μαζί»

Με ένα τραγούδι του Τζίμη Πανούση και του Αλκίνοου Ιωαννίδη, έντυσε τη φωτογραφία με την υπογραφή των συμφωνιών ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Fcebook

Από την αρχή της επίσκεψής του στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής, ο Εμανουέλ Μακρόν τονίζει την αγάπη της Γαλλίας για την Ελλάδα αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε ακόμη και ελληνικά, δίπλα από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκινώντας την πρόποσή του στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας με τη φράση «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» και επισήμανε ότι το Παρίσι, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ελλάδας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο Γάλλος πρόεδρος έκανε μία ανάρτηση στα social media, με μια φωτογραφία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την υπογραφή των συμφωνιών ορόσημο για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, με μία ιδιαίτερη μουσική υπόκρουση.

Ως «soundtrack» χρησιμοποίησε το τραγούδι «Εγώ κι εσύ μαζί» που τραγούδησε ο Τζίμης Πανούσης με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη για την ταινία Toy Story.

 

Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραφε «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία!» για ακόμη μία φορά στα ελληνικά και είχε σε ιμοτζι τις σημαίες των δύο χωρών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε ακόμη μία ανάρτηση στην οποία δείχνει ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στην Ελλάδα και αναφέρει ότι «Θα είναι εκεί».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Υπενθυμίζεται ότι αυτές τις αναρτήσεις τις έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου

