Μακρόν στην Αθήνα: Το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» στα ελληνικά, η πρόποση Τασούλα και το δείπνο – «Μην ξεχάσετε ποτέ πως οι Γάλλοι σας αγαπούν»

Με έντονο συμβολισμό ξεκίνησε την Παρασκευή (24.04.2026) η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν και η ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η παρουσία του Γάλλου Προέδρου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να τονίζει τη σημασία της κοινής πορείας και των προοπτικών για περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι η διήμερη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα ενισχύει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, αυτή η σχέση δεν αφορά μόνο τους δύο λαούς, αλλά συμβάλλει και στη σταθερότητα και την πρόοδο ολόκληρης της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Μακρόν ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και στις δυνατότητες να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Μάλιστα, τόνισε πως «η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν Ευρώπη», προσθέτοντας στα ελληνικά ότι το σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία» παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Δείτε εδώ όλα όσα συνέβησαν στο επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο μέσα από το live του newsit.gr.

Νωρίτερα ο Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε στην Ρωμαϊκή αγορά, όπου παρέθεσε συνέντευξη μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας απέναντι σε κάθε κίνδυνο».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, έγρασε με μία καθυστέρηση 45 λεπτών και έτσι μετέβη απευθείας στη Ρωμαϊκή αγορά που τον περίμενε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν είχε φτάσει ήδη στη χώρα μας και βρισκόταν στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια».

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Γαλλίας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, συνοδευόμενος από την Μπριζίτ Μακρόν, όπου εκεί τον υποδέχτηκε ο Έλληνας ομόλογός του, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τη σύζυγό του.

Μετά από ένα μικρό τετ-α-τετ μεταξύ των δύο προέδρων, ξεκίνησε το επίσημο δείπνο προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους από τη Γαλλία. Λόγω της εγχείρησης που έκανε η Μαρέβα Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό συνόδευσε στο επίσημο δείπνο η κόρη του Δάφνη.

Το μενού του δείπνου

Το μενού απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο επιμελήθηκε ο αρχιμάγειρας της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Βασίλης Μπέκας.

Έχει μαγειρέψει για όλους τους Προέδρους της Δημοκρατίας από το 1994 που βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και για δεκάδες αρχηγούς κρατών και υψηλούς προσκεκλημένους που έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας.

Αναλυτικά το μενού:

Σούπα βελουτέ σελινόριζας με τραγανό ψωμί και λάδι αρωματισμένο με τρούφα

Φιλέτο καραβίδας με πουρέ μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και τυρί Δομοκού

Αρνίσια γεμιστά φαγητά γεμιστά με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από άνθη λεμονιάς

Χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, φρέσκα καρύδια και σταφίδες, συνοδευόμενη από φρούτα εποχής

Καφές / Τσάι

Κρασιά:

Ροζέ: Domaine Costa Lazaridis, 2025, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Δράμα

Λευκό: Ile des Montagnes Ασύρτικο, 2025, Κτήμα Παπαργυρίου, Κορινθία

Επιδόρπιο: Vin Santo, 2020, Οινοποιία Santo, Σαντορίνη

Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά: Ελλάς Γαλλία συμμαχία

«Ελλάς Γαλλία συμμαχία» είπε στα ελληνικά, ξεκινώντας την ομιλία του ο Εμανουέλ Μακρόν στο προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι η φράση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε κατά την πρόποσή του:

«Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Σήμερα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η πρόσκλησή σας απόψε με τιμά. Εντάσσεται στη μακρά ιστορία επισκέψεων που έχουν σημαδέψει τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτή του στρατηγού Ντε Γκωλ το 1963, ή εκείνη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν το 1975, που υπήρξε ο πρώτος αρχηγός κράτους που έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Καραμανλή, μετά την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Διότι η Γαλλία, εξ αρχής, αποτελεί τον κύριο υπερασπιστή της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας. Όλοι οι Γάλλοι Πρόεδροι, και πιστεύω όλοι οι Γάλλοι πολίτες, ενστερνίζονται την ιδέα ότι “η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη”. Αρχικά, αυτό φάνηκε από την επιθυμία να εδραιωθεί εκ νέου η δημοκρατία στη χώρα που αποτέλεσε το λίκνο της. Στη συνέχεια, εκφράστηκε από ένα αταλάντευτο συναίσθημα αλληλεγγύης, απότοκο της ιστορίας, το οποίο δεν κλονίστηκε καθόλου όταν οι καιροί, ειδικά πριν από δεκαπέντε χρόνια, έγιναν πιο ταραγμένοι για εσάς και για όλους τους Ευρωπαίους.

Το βάθος των δεσμών που ενώνουν τους δύο λαούς μάς οδηγεί πίσω στην Αρχαιότητα και στο πάντα έντονο ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα. Οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, ο Μοντεσκιέ ή ακόμη ο Βολταίρος, θαύμαζαν τον πολιτισμό και τις πολιτικές που γεννήθηκαν εδώ, μελετώντας τον Περικλή και την Εκκλησία του Δήμου στην Πνύκα. Αυτός ο ισχυρός δεσμός απεδείχθη ιδιαίτερα γόνιμος: Εσείς εφηύρατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένας Γάλλος κατάφερε να τους αναβιώσει. Έτσι γεννήθηκε και το γαλλικό κύμα υποστήριξης της Ελληνικής Επανάστασης, τροφοδοτούμενο από τη δίψα για δικαιοσύνη και τον θαυμασμό για την ιστορία σας. Μια στήριξη μέσω του αγώνα των Γάλλων εθελοντών, στο Ναυαρίνο και στον Μοριά, και μέσω του Φιλελληνισμού των διανοούμενων και των καλλιτεχνών, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από τα λόγια του Λόρδου Βύρωνα, του Σατωβριάνδου και του Ουγκώ, αλλά και από το πινέλο του Ντελακρουά. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, ο πίνακας που ταξίδεψε φέτος στην Αιτωλοακαρνανία, είναι η μεγάλη αδελφή της δικής μας Ελευθερίας που οδηγεί τον Λαό: το κοινό πάθος για ελευθερία είναι αυτό που ενώνει τα δύο έθνη».

«Ζητω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία και ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Τασούλας: Η επίσκεψή σας σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής σχέσης μας

«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα… Η επίσκεψή σας αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας, καθώς και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πλήθος τομέων» είπε ξεκινώντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας.

Και συνέχισε:

«Ο ελληνικός και ο γαλλικός πολιτισμός συνομιλούν γόνιμα επί αιώνες, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από την αρχαιότητα και την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Αντίπολις (Αντίμπ), μέχρι την Αναγέννηση, όταν η Γαλλία υποδέχθηκε πρόσφυγες, λόγιους, καλλιτέχνες και εμπόρους, που διέφυγαν από τον Οθωμανικό ζυγό, μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν στη Γαλλία το ελληνικό πνεύμα, τις τέχνες και τα γράμματα, στις ποικίλες ιστορικές εκφάνσεις τους.

Η δημιουργική αυτή συνύπαρξη επηρέασε τους μεγάλους Γάλλους διανοητές του Διαφωτισμού, οι ουμανιστικές ιδέες των οποίων ενέπνευσαν με τη σειρά τους όχι μόνο τους Γάλλους επαναστάτες το 1789, αλλά και τους Έλληνες που ξεσηκώθηκαν το 1821 για την κατάκτηση της ελευθερίας τους.

Στην επιτυχή έκβαση, άλλωστε, της Ελληνικής Επανάστασης και στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η

Γαλλία συνέβαλε τα μέγιστα, ηθικά, υλικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Αργότερα, στον 20ο αιώνα, Ελλάδα και Γαλλία συναντήθηκαν εκ νέου σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, μαχόμενες πλάι-πλάι για την ελευθερία και την ειρήνη.

Στο διάστημα αυτό, η Γαλλία αποτέλεσε, ακόμα μία φορά, φυτώριο για Έλληνες διανοούμενους, επιστήμονες και καλλιτέχνες, οι οποίοι διέπρεψαν στο φιλόξενο και φιλελεύθερο περιβάλλον της. Δεν ξεχνάμε, επίσης, τη στήριξη της χώρας σας τόσο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 και την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, όσο και κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Μέσα από αυτή την πορεία, το 2021, η παραδοσιακή ελληνο-γαλλική φιλία μετουσιώθηκε σε μια ουσιαστική συμμαχία. Έκτοτε, η πολυεπίπεδη συνεργασία μας ενισχύεται και επεκτείνεται διαρκώς, όπως θα καταδειχθεί και αύριο με την πληθώρα συμφωνιών που θα υπογραφούν.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που αναδύεται ραγδαία, όπου σταθερές δεκαετιών αμφισβητούνται και η διεθνής νομιμότητα βάλλεται πανταχόθεν, η ελληνο-γαλλική συμπόρευση αποτελεί υπόδειγμα συνεργασίας για όλη την Ευρώπη. Μίας Ευρώπης, που οφείλει πλέον να αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες, καθιστάμενη μία ισχυρή γεωπολιτική δύναμη. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε πριν λίγα χρόνια, οι εποχές της ανεμελιάς αποτελούν παρελθόν.

Τον Φεβρουάριο συμπληρώθηκαν 4 έτη πολέμου στην ήπειρό μας. Η Ελλάδα επέδειξε από την πρώτη στιγμή και χωρίς κανέναν δισταγμό έμπρακτη αλληλεγγύη στην Ουκρανία, τηρώντας στάση αρχών. Απέναντι στον παρωχημένο αναθεωρητισμό και την ωμή βία της ισχύος, η Ελλάδα προτάσσει παντού και πάντα την προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως η απαγόρευση χρήσης ή απειλής χρήσης βίας, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών.

Και δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 52 έτη από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η οποία άνοιξε μια χαίνουσα πληγή στο σώμα της Ευρώπης. Δεν ξεχνούμε ποτέ ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής από την οποία δεν πρόκειται να παραχθούν έννομα αποτελέσματα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη διαχρονικά υποστηρικτική στάση της Γαλλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τις προσπάθειες για την εξεύρεση μίας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ενόσω ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται στην Ευρώπη, ένα ακόμα πολλαπλό μέτωπο έχει ανοίξει, από το 2023, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την περιφερειακή σταθερότητα αλλά και την ενεργειακή και οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης. Στη χαοτική σημερινή συγκυρία, θα ήθελα να εκπέμψω μήνυμα αυτοσυγκράτησης, σύνεσης, καθώς και συμπαράστασης, στα χιλιάδες αθώα θύματα του πολέμου, μεταξύ των οποίων είναι και οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής. Είναι σαφές ότι η λύση στα χρόνια προβλήματα της περιοχής δεν μπορεί παρά να προέλθει μέσα από τον διάλογο και τη διπλωματία.

Σε αυτό το περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, η Ευρώπη βιώνει πρωτόγνωρες προκλήσεις που δοκιμάζουν τη συνοχή της ως ένωσης κρατών, αλλά και την ανθεκτικότητα των ίδιων των κοινωνιών μας: το μεταναστευτικό, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η ενεργειακή επισφάλεια, η οικονομική αστάθεια, η άνοδος των άκρων, οι υβριδικές απειλές και η κλιματική κρίση συνιστούν συνθήκες που ενδεχομένως να ενταθούν τα προσεχή χρόνια.

Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του τις απειλές ούτε και να αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η Ευρώπη, λοιπόν, οφείλει να κινηθεί ταχέως, με συντονισμένα βήματα, τόσο προς τη στρατηγική της αυτονομία, όσο και προς τη διεύρυνσή της, προκειμένου να διαδραματίσει τον ιστορικό της ρόλο, ως φάρος δημοκρατίας, ειρήνης και ευημερίας.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, κατά τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες, αιώνες, η πορεία μας διασταυρώθηκε ξανά και ξανά. Σήμερα, χαράσσουμε συντεταγμένα τη σύμπλευσή μας, στη βάση κοινών αξιών, συμφερόντων και οράματος. Ελλάδα και Γαλλία μοιράζονται κοινές αντιλήψεις για τη διμερή τους σχέση, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και για την πορεία που η διεθνής κοινότητα οφείλει να ακολουθήσει στο μέλλον. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για τις ειρηνικές μάχες που καλούμαστε να δώσουμε μαζί.

Με τις σκέψεις αυτές, υψώνω το ποτήρι μου και εύχομαι σε εσάς και στον φίλο λαό της Γαλλίας, υγεία, ειρήνη και ευημερία».

Ο Γάλλος πρόεδρος το πρωί του Σαββάτου, και ο πρωθυπουργός θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», και στη συνέχεια θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα υπογραφεί σειρά συμφωνιών, ενώ θα προβούν και σε δηλώσεις προς τον Τύπο.