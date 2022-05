Οι προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έμειναν αναπάντητες από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τις αναφορές του Ερντογάν για τον Έλληνα πρωθυπουργό είπε: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται σθεναρά και αποτελεσματικά τόσο τα εθνικά μας δίκαια όσο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ισχυρά βασισμένη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους. Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Οικονόμου έρχονται ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου και αναφερόμενος στην Ελλάδα είπε χαρακτηριστικά πως «δεν αναγνωρίζω πλέον τον Μητσοτάκη. Δεν θα του μιλήσω άλλο. Συμφωνήσαμε να μην συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες στη διαμάχη μας μαζί του. Αλλά πήγε στις ΗΠΑ και επέκρινε την Τουρκία (στο Κογκρέσο). Μπορεί να δημιουργήσει τόσες στρατιωτικές βάσεις με άλλους. Η Τουρκία είναι αυτάρκης».

Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως η συνεδρίαση του συμβουλίου εταιρικής σχέσης Τουρκίας – Ελλάδας δεν θα πραγματοποιείται πλέον.

«Δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν την απόφασή τους για τα F-16 κοιτάζοντας τι θα έλεγε ο Μητσοτάκης», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η Τουρκία έκανε λάθος να δεχτεί ξανά την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ» πρόσθεσε ο Ερντογάν και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προστατεύει τους Γκιουλενιστές. «Η Αθήνα έχει δημιουργήσει 10 στρατιωτικές βάσεις, εναντίον ποιών; Συνεργαζόμαστε μόνο με αξιότιμους πολιτικούς που κρατούν τον λόγο τους».

Erdogan: I no longer recognise Mitsotakis. I won’t talk to him anymore. We agreed to not include third countries in our dispute with him. But has gone to US and criticised Turkey [at the Congress]. He can establish as many as military bases with others. Turkey is self sufficient