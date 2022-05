Μόλις 2,5 μήνες μετά τη συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν… γκρεμίζει κάθε γέφυρα επικοινωνίας μαζί του με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Μετά τα «καρφιά» από κυβερνητικά στελέχη για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίασε του υπουργικού συμβουλίου ότι «για μένα ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει πια»!

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν είπε πως «δεν αναγνωρίζω πλέον τον Μητσοτάκη. Δεν θα του μιλήσω άλλο. Συμφωνήσαμε να μην συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες στη διαμάχη μας μαζί του. Αλλά πήγε στις ΗΠΑ και επέκρινε την Τουρκία (στο Κογκρέσο). Μπορεί να δημιουργήσει τόσες στρατιωτικές βάσεις με άλλους. Η Τουρκία είναι αυτάρκης».

Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως η συνεδρίαση του συμβουλίου εταιρικής σχέσης Τουρκίας – Ελλάδας δεν θα πραγματοποιείται πλέον.

«Δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν την απόφασή τους για τα F-16 κοιτάζοντας τι θα έλεγε ο Μητσοτάκης», τόνισε χαρακτηριστικά.

LIVE — President Erdoğan says Greek Prime Minister Mitsotakis does not exist for him after his recent trip to US, during which he spoke against Turkey, urged US Congress to not sell F-16 fighter jets to Turkey https://t.co/JyqlNTNfFK

«Η Τουρκία έκανε λάθος να δεχτεί ξανά την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ» πρόσθεσε ο Ερντογάν και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προστατεύει τους Γκιουλενιστές. «Η Αθήνα έχει δημιουργήσει 10 στρατιωτικές βάσεις, εναντίον ποιών; Συνεργαζόμαστε μόνο με αξιότιμους πολιτικούς που κρατούν τον λόγο τους».

Erdogan: I no longer recognise Mitsotakis. I won’t talk to him anymore. We agreed to not include third countries in our dispute with him. But has gone to US and criticised Turkey [at the Congress]. He can establish as many as military bases with others. Turkey is self sufficient