Η Ελεονώρα Μελέτη ξέσπασε σε κλάματα στο Ευρωκοινοβούλιο: «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης σε σχέση μου»

Με δάκρυα στα μάτια, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο σε συζήτηση για τις γυναικοκτονίες και ανέφερε ότι δε μπορεί να καταλάβει τις μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους καθώς αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός και βιώσιμος. Η ευρωβουλευτής ξέσπασε σε κλάματα, καθώς θυμήθηκε δικά της δυσάρεστα βιώματα. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης σε σχέση της, αλλά ευτυχώς στάθηκε τυχερή.

Η εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη, Αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left). Η Ελεονώρα Μελέτη πήρε τον λόγο, χωρίς να μπορεί να κρύψει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση.

«Δεν υπάρχει έγκλημα πάθους, υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω και εγώ μια κόρη. Είναι μόλις 7 χρονών και αναρωτιέμαι αν το δικό μου το παιδί θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι, με κάτι σαν κι αυτό που ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω» είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η ευρωβουλευτής συνέχισε: «Είναι ψέμα όταν λέει μια μάνα ότι εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι γιατί δεν ξέρω και εύχομαι να μη μάθω.

Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία κι αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα, θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες, θα γίνω η μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων. Έτσι;

Ξύπνησα γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή, αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή γιατί έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, απλά ήμουν πιο τυχερή».

Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον της Ελεονώρας Μελέτη, που μίλησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου «ήταν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, το οποίο βλέποντάς το απομονωμένο, ίσως και να μην μπορούμε να το καταλάβουμε το πόσο φορτισμένη είναι η ίδια. Η ίδια δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση μαγνητοσκοπείται. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, απλά το τοποθετώ».