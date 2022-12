Για μεγάλη υπόθεση διαφθοράς από αξιωματούχους του Κατάρ ερευνάται η Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει προσαχθεί από τις βελγικές αρχές.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Το πρωί της Παρασκευής (09.12.2022) έγινε έφοδος στο σπίτι της Ευας Καϊλή, ενώ έχει συλληφθεί ο σύντροφός της.

Τόσο η Καϊλή όσο και ο σύντροφός της ερευνώνται για διαφθορά σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir.

Πρόκειται για υπόθεση για την οποία έχουν ήδη συλληφθεί 4 άτομα, ανάμεσά τους και πρώην ευρωβουλευτής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Να σημειωθεί ότι την 1η Νοεμβρίου η Εύα Καϊλή είχε συναντηθεί με τον κ. Al Marri, υπουργό Εργασίας του Κατάρ.

🇪🇺 @Europarl_EN VP @EvaKaili met with 🇶🇦 Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished 🇶🇦 a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1