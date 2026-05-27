Η Θεώνη Κουφονικολάκου «στρατηγός» επικοινωνίας της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα: Η νομικός πίσω από το «cinematic restart» στο Θησείο

Και το όνομα αυτού… ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του και παρουσίασε και επίσημα το νέο του κόμμα, σε μία εκδήλωση στο Θησείο με έντονο πολιτικό αλλά και συμβολικό φορτίο.

Η χθεσινή (26.05.2026) εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τα αποκαλυπτήρια του ονόματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» δεν θύμιζε σε τίποτα τις κλασικές, ξύλινες κομματικές συγκεντρώσεις του παρελθόντος. Είχε σκηνοθεσία, ρυθμό και σασπένς που παρέπεμπαν σε αμερικανική πολιτική καμπάνια ή πρεμιέρα ταινίας. Η επιλογή της Πλατείας Θησείου, με την Ακρόπολη φωτισμένη στο background, έδωσε αμέσως ένα «επικό» και συνάμα βαθιά ελληνικό οπτικό στίγμα.

Η εκδήλωση χτίστηκε πάνω σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη κλιμάκωση. Με θεατρικό τρόπο, αλλά χωρίς να έχουν μάθει απ’ έξω τα λόγια τους, οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του κόμματός του.



Οι δύο ηθοποιοί έκαναν μία σύντομη εισαγωγή στο τι ακολουθεί στην εκδήλωση κάτω από την Ακρόπολη, δεν έλειψαν όμως και τα καρφιά για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που προηγήθηκε κατά λίγες ημέρες του κόμματος Τσίπρα. «Να βγάλουμε περιστέρια; να κάνουμε και βίντεο;», αναρωτήθηκαν οι Χειλάκης- Τουμασάτου με την δεύτερη να σχολιάζει ότι δεν είναι influencer.

Αμέσως μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε μια αντίστροφη μέτρηση στις γιγαντοοθόνες, ακολουθούμενη από την προβολή ενός άκρως προσεγμένου promo βίντεο. Στη συνέχεια ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά – η 10χρονη Ήρα, κόρη φιλικής οικογένειας – ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό το χαρτί με την ονομασία του κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας, υπό τους ήχους μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη, το άνοιξε, χαμογέλασε και παρουσίασε στην κάμερα τα αρχικά ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), σε μπλε και κόκκινο χρώμα, τα οποία, όπως ειπώθηκε, συμβολίζουν «το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων».



Ένα ακρωνύμιο «φωτιά» που προκάλεσε αμέσως αίσθηση και συζητήσεις στα social media, συνδέοντας το παρελθόν των προοδευτικών αγώνων με το μέλλον. Από τη μία πλευρά, πολλοί συνέδεσαν το όνομα με την Ελληνική Αστυνομία και από την άλλη με τον ιστορικό Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κατοχής, ενώ στα social media κυριάρχησαν memes, σκωπτικά σχόλια και ειρωνικές αναρτήσεις.

Ωστόσο, ακριβώς αυτή η ένταση της συζήτησης ήταν το ζητούμενο.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Το «βαρύ» βιογραφικό της γυναίκας που τρέχει την επικοινωνία του Τσίπρα

Η χθεσινή εντυπωσιακή παρουσίαση της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛΑΣ) στο Θησείο δεν ξεχώρισε μόνο για τον επικοινωνιακό της παλμό, αλλά και για την ανάδειξη των προσώπων που καλούνται να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Πίσω από τη στρατηγική του Ινστιτούτου Τσίπρα και τη μετάβαση στο νέο κόμμα βρίσκεται μια γυναίκα που εκπροσωπεί τη νέα γενιά στελεχών.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου έχει αναλάβει το απαιτητικό χαρτοφυλάκιο των Δημοσίων Σχέσεων και της επικοινωνίας, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά του νέου εγχειρήματος.

Η επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία από το 2026 έχει αποκτήσει ενεργό πολιτική παρουσία στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού, έχει αναλάβει εν ολίγοις το rebranding του Τσίπρα, έχει την ευθύνη της δημόσιας εικόνας και της επικοινωνιακής στρατηγικής του νέου φορέα.

Η κ. Κουφονικολάκου είναι διακεκριμένη νομικός με εξειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το παιδικό δίκαιο – με πλούσιο έργο στην παιδική προστασία. Έχει διατελέσει Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC).

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, εστίασε ιδιαίτερα στην προώθηση της συμμετοχής των παιδιών σε διαδικασίες που επηρεάζουν τη ζωή τους, στην ανάδειξη της φωνής τους, αλλά και στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας από τη βία.

Ως δικηγόρος διαθέτει βαθιά εμπειρία σε υποθέσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενδοοικογενειακής βίας, έχοντας εργαστεί σε ΜΚΟ για τη νομική στήριξη ευάλωτων πληθυσμών. Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως νομικός σε υποθέσεις κακοποίησης, αλλά και με τη ΓΣΕΕ ως ερευνήτρια σε θέματα κοινωνικής προστασίας και γονεϊκής ανθεκτικότητας, καθώς και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Στο ακαδημαϊκό πεδίο, είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Αθηνών, έχοντας πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία στο ΕΚΠΑ. Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει άρθρα για τη δημοκρατική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων.

Η Κουφονικολάκου τις τελευταίες ημέρες βγήκε μπροστά στα media, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας:

Γιατί «ΕΛΑΣ»; «ΕΛΑΣ γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε» είπε η ίδια στο Action 24, για το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως σημείωσε «για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας και αυτά μας ενδιαφέρουν. Αριστερή, γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία η Αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής Δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και Συμπαράταξη γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευτεί σε αυτή τη γραμμή. Δουλεύουμε για έναν νέο πατριωτισμό στη χώρα. Δεν είναι σωστό τον πατριωτισμό να τον οικειοποιείται η δεξιά».

Η κ. Κουφονικολάκου είναι ευρύτερα γνωστή για τις θαρραλέες δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με τη δευτερογενή κακοποίηση που υφίστανται τα παιδικά θύματα στο δικαστικό σύστημα, τις συνθήκες κράτησης σε φυλακές ανηλίκων και την ανάγκη ουσιαστικής ακρόασης των παιδιών από την πολιτεία.

Η τοποθέτησή της σε έναν τόσο κομβικό και εξωστρεφή ρόλο, στην πρώτη γραμμή του νέου κόμματος του Τσίπρα, δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσιακή επιλογή. Ενισχύει στρατηγικά την εικόνα μιας νέας και ανανεωμένης ομάδας γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο να επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι αφήνει οριστικά πίσω του το παρελθόν, παρουσιάζοντας και τις 7 βασικές δεσμεύσεις μέσα από την ιδρυτική του προκήρυξη.

Το στοίχημα για την ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα και την επικοινωνιακή ομάδα της Κουφονικολάκου είναι μεγάλο: να μετατρέψουν το χθεσινό, ομολογουμένως εντυπωσιακό «κινηματογραφικό» momentum, σε ένα μαζικό πολιτικό κίνημα.