Αλέξης Τσίπρας: «Πανζουρλισμός» στο X μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος – «ΕΛΑΣ, γελάς»

Την ίδρυση του νέου κόμματός του ανακοίνωσε σήμερα (26.05.2026) ο Αλέξης Τσίπρας, με ομιλία που έδωσε στο Θησείο, με φόντο την Ακρόπολη, όπου έδωσε το παρόν πλήθος υποστηρικτών του.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εδώ και καιρό προετοίμαζε ένα νέο rebranding μετά την ήττα του στις εκλογές του 2019 και την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει έτοιμος και τονίζει ότι «η ώρα είναι τώρα». Όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, με μια εντυπωσιακή αποκάλυψη on stage, το όνομα του νέο κόμματος θα είναι ΕΛ.Α.Σ ( Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

Μετά από μία μακρά ομιλία, ο Αλέξης Τσίπρας κατά χειροκροτήθηκε στην καρδιά της Αθήνας, από τους υποστηρικτές του, τους οποίους χαιρέτησε και ευχαρίστησε θερμά. Στο πλευρό του, όπως πάντα, ήταν και η Μπέττυ Μπαζιάνα, ενώ γνωστά πολιτικά πρόσωπα της αριστεράς αλλά και πλήθος καλλιτεχνών έδωσαν το «παρόν».

Ωστόσο, το νέο όνομα έχει διχάσει τόσο τον πολιτικό κόσμο όσο και τον… ιντερνετικό. Πολλοί δυσαρεστήθηκαν με το όνομα ΕΛ.Α.Σ και φρόντισαν να το δηλώσουν δημόσια στα προφίλ τους στο X. Μάλιστα, αρκετοί το πήγαν λίγο «παραπάνω» και δεν έχασαν ευκαιρία να κάνουν χιουμοριστικά αλλά και καυστικά σχόλια για το rebranding.

Από το «γ-ΕΛΑΣ» και το ΕΛ.ΑΣ που παραπέμπει στην ελληνική Αστυνομία, μέχρι τον Γιάνη Βαρουφάκη (με το ένα “ν” και το ΕΛ.Α.Σ με ένα “λ”) και την εύρεση νέων λέξεων για αντικατάσταση του ακρωνυμίου. Δεν ήταν λίγοι επίσης, εκείνοι που θυμήθηκαν και παρομοίασαν το νέο όνομα με το προεκλογικό σποτ του Κινήματος ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α που είχε γίνει viral πριν μερικά χρόνια.

Τι εννοείς ότι δεν είναι αυτό το τραγούδι του Κραουνάκη για το νέο κόμμα του #Τσίπρας ;; #Ελας pic.twitter.com/hSrdF5vZTg — Ο Κραχτης (@o_kraxtis) May 26, 2026

Ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζεται ότι απόψε απεύθυνε κάλεσμα για «μαζική λαϊκή στήριξη» και συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία μπορούν πλέον να βρουν στην ιστοσελίδα myelas.gr.

