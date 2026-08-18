Πολιτική

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επαφές Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη για επανεκκίνηση του GSI

Η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο GSI και η πολιτική βούληση Αθήνας, Λευκωσίας και Παρισιού - «Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα προβλεπόμενα για την πλήρη και ανεμπόδιστη υλοποίηση», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές
Μακρόν, Χριστοδουλίιδης, Μητσοτάκης
Οι Εμανουέλ Μακρόν, Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)
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Σε συμφωνία σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο φαίνεται να οδηγούν οι διεργασίες για την επανεκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Νίκο Χριστοδουλίδη να έχουν πραγματοποιήσει τηλεφωνικές επαφές τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (18.08.2026), στο επίκεντρο βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι επαφές ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση έρχονται μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector (GSI), εξέλιξη που προσδίδει νέα δυναμική στο έργο και ενισχύει τη γαλλική παρουσία σε αυτό.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Οι τηλεφωνικές επαφές των τριών ηγετών

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, επικαλούμενος δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των ηγετών της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με αντικείμενο την έναρξη των εργασιών που υπολείπονται.

Κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, επιβεβαιώνουν εμμέσως τις συγκεκριμένες επικοινωνίες, επισημαίνοντας ότι υπάρχει σαφής πολιτική βούληση από Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει το έργο.

GSI: Το κρίσιμο σκέλος προς την Κύπρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο τμήμα της διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, καθώς πρόκειται για την περιοχή όπου στο παρελθόν η Τουρκία έχει επιχειρήσει να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο κρατών.

Η Αθήνα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε το έργο να συνεχιστεί χωρίς προσκόμματα.

«Υπάρχει πολιτική βούληση και αυτή είναι ξεκάθαρη τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ενωση για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «θα κάνει όλα τα προβλεπόμενα για την πλήρη και ανεμπόδιστη υλοποίηση» της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η κινητικότητα των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με την είσοδο της Meridiam στο GSI, διαμορφώνει έτσι νέα δεδομένα γύρω από ένα έργο το οποίο έχει αποκτήσει πέραν της ενεργειακής και σαφή γεωπολιτική διάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

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