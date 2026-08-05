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Πολιτική

Μητσοτάκης στην υπογραφή συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης» η είσοδος της Meridiam στην GSI

Η Meridiam αποκτά την πλειοψηφία της Great Sea Interconnector, ενώ η συμφωνία με τη Nexans επιταχύνει τις εργασίες για ένα έργο στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο - «Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος» δήλωσε ο πρωθυπουργός
Μητσοτάκης, υπογραφές για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector, (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Σε νέα φάση περνά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, μετά την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η συμφωνία υπογράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης (05.08.2026), στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα και στον ενεργειακό της σχεδιασμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου με τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι το έργο «βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας». «Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα

Κατά την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την είσοδο της Meridiam στην GSI «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας», επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς ομίλους δημιουργεί νέα δεδομένα για την εξέλιξη του έργου.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συμφωνία ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της ηλεκτρικής διασύνδεσης και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών σχημάτων για έργα στρατηγικής σημασίας στην Ελλάδα.

Η γαλλική συμμετοχή και ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Great Sea Interconnector είχε εξαρχής σχεδιαστεί ως το ειδικό εταιρικό όχημα για την ανάπτυξη του έργου με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών. Η είσοδος της Meridiam υλοποιεί αυτόν τον σχεδιασμό, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση της εταιρείας.

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος της GSI, διατηρώντας δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, την τεχνική ευθύνη του έργου και τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ η Meridiam αναλαμβάνει τον ρόλο του πλειοψηφικού μετόχου, εισφέροντας κεφάλαια, τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία σε μεγάλα έργα υποδομών.

Μητσοτάκης, υπογραφές για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector, (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam, που ιδρύθηκε το 2005 με έδρα το Παρίσι, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής, με παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή και μακροχρόνια διαχείριση στρατηγικών δημόσιων υποδομών, συνεργαζόμενη με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς.

Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα, υπό ανάπτυξη, κατασκευή ή λειτουργία, με τις συνολικές επενδύσεις που έχουν κινητοποιηθεί να ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαιά της προέρχονται κυρίως από θεσμικούς επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και δημόσιες αναπτυξιακές τράπεζες, ενώ από το 2015 συμμετέχει στα επενδυτικά της σχήματα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η εταιρεία ξεχωρίζει για τη μακροπρόθεσμη επενδυτική της στρατηγική, καθώς παραμένει στα έργα από το στάδιο της ανάπτυξης έως και τη λειτουργία τους για δεκαετίες. Παράλληλα, λειτουργεί ως société à mission, ενσωματώνοντας στο καταστατικό της στόχους δημοσίου συμφέροντος και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ εκτιμάται ότι τα έργα της έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 260.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Το διεθνές αποτύπωμα του ομίλου

Στο χαρτοφυλάκιο της Meridiam περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών διεθνώς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η ηλεκτρική διασύνδεση NeuConnect μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, επένδυση ύψους 2,8 δισ. ευρώ, καθώς και η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Sud Europe Atlantique στη Γαλλία, προϋπολογισμού 7,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος συμμετέχει στη δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης παγκοσμίως στην Ιορδανία, στη διαχείριση του αεροδρομίου της Σόφιας, στο δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας, ενώ ηγήθηκε το 2022 της κοινοπραξίας που εξαγόρασε τον διεθνή όμιλο ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων Suez. Στις σημαντικές επενδύσεις του συγκαταλέγεται επίσης το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ, στον τομέα της υγείας.

Μητσοτάκης, υπογραφές για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector, (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Συμφωνία και με τη Nexans

Παράλληλα με τη μετοχική συμφωνία, υπεγράφη στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans, με βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Οι τρεις πλευρές θα συνεργαστούν από την πρώτη ημέρα για την ολοκλήρωση του κρίσιμου αυτού σταδίου, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Μητσοτάκης, υπογραφές για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector, (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα

Η κυβέρνηση συνδέει τη συμφωνία με τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή της Meridiam ενισχύει τον στόχο διασύνδεσης της Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα μέσω της Ελλάδας και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του έργου, καθώς βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Παράλληλα, προχωρά και η ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, με τον ΑΔΜΗΕ να ετοιμάζεται να αποστείλει στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών τη μελέτη κόστους – οφέλους, εξέλιξη που αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο για την ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι επόμενοι στόχοι

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι η συμφωνία λειτουργεί ως καταλύτης για την επίλυση των εναπομενουσών ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων και ενισχύει την επενδυτική ασφάλεια του έργου. Σε συνδυασμό με τις διασυνδέσεις που ήδη υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ στην Ελλάδα και τις νέες διεθνείς ενεργειακές συνδέσεις που δρομολογούνται, η Αθήνα επιδιώκει να εδραιώσει τον ρόλο της ως κομβικού ενεργειακού διαδρόμου μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

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