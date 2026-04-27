«Καμπανάκι» σήμαναν στο Μαξίμου οι δημοσκοπήσεις: Το σχέδιο για την ανάκαμψη της ΝΔ στον δρόμο προς τις εκλογές

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και οι μετρήσεις της κοινής γνώμης που γίνονται για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου, επιβεβαίωσαν τους «φόβους» του κυβερνητικού επιτελείου για τα ποσοστά που καταγράφει η ΝΔ.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επισκίασαν – σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις – τις θετικές αποδόσεις που κατέγραφε η ΝΔ μετά τον πόλεμο στο Ιράν, τόσο με τις κινήσεις της στη διπλωματική και γεωπολιτική σφαίρα, όσο και με τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί η συνέχιση των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.

Υποχώρηση 2,3 μονάδων για τη ΝΔ

Είναι χαρακτηριστική η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», η οποία αποτυπώνει τη ΝΔ να υποχωρεί στο 23,8%, από 26,1% ΝΔ, καταγράφοντας πτώση 2,3 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Μάρτιο.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενισχυμένο και από το 11,4% φτάνει στο 12,8%.

Μικρή κάμψη για την Ελληνική Λύση, η οποία ωστόσο κρατά την τρίτη θέση με 8,2% (από 8,8%), ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 8%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 6,9% καταγράφει απώλειες 1,1 μονάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται στο 4,7% (από 4,6%), ενώ η Φωνή Λογικής – που «ψαρεύει» ψήφους από την ίδια δεξαμενή με τη Ν.Δ., κινείται κάτω από τον πήχυ του 3% για είσοδο στη Βουλή και καταγράφει ποσοστό 2,2% (από 2,1%).

Αυξήθηκαν οι αναποφάσιστοι – Στο 10% όσοι επιλέγουν άλλο κόμμα

Την ίδια στιγμή, αυξημένη είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων, που ανέρχονται στο 17,2% (από 15,3%), όπως και όσοι δηλώνουν προτίμηση σε άλλο κόμμα, στο 8% (από 7,3%).

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 29,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 10,2%, με το ΚΚΕ να ακολουθεί πολύ κοντά, στο 10%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,9%.

Εκτός Βουλής αποτυπώνεται να μένουν τα υπόλοιπα κόμματα.

Παράλληλα, υψηλό, στο 10%, παραμένει και το ποσοστό όσων δηλώνουν «άλλο κόμμα», με τις απαντήσεις να στρέφονται κυρίως προς πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Το «ταμείο» των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων

Στο κυβερνητικό επιτελείο «ζυγίζουν» τα ευρήματα, αναζητώντας τον τρόπο για τη λεγόμενη φυγή προς τα μπρος.

Εκτιμούν ότι η ΝΔ ακόμη και με πτώση πάνω από 2 μονάδες παραμένει αδιαμφισβήτητα πρώτη με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σημειώνει μεν άνοδο περίπου 1,5 μονάδας, αλλά δε δείχνει να έχει δυναμική ανατροπής του πολιτικού σκηνικού.

Ο πόλεμος στο Ιράν, με το τέλος του να είναι αβέβαιο, άρα και ο ορίζοντας της ομαλοποίησης από την ενεργειακή κρίση που προκαλεί, συν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, η δίκη των Τεμπών κ.α., δημιουργούν ένα περιβάλλον που δυσκολεύει το κυβερνών κόμμα να επιστρέψει σε υψηλές δημοσκοπικές πτήσεις.

Το διακύβευμα της σταθερότητας

Το «χαρτί» στο οποίο ποντάρει η ΝΔ, και ως διακύβευμα θα ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι εκλογές, είναι αυτό της σταθερότητας μέσα σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Και σε αυτό θέμα η ΝΔ και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως εκτιμά το επιτελείο του και έγκυροι αναλυτές, φέρεται να έχουν υπεροχή έναντι όλων των πολιτικών αντιπάλων.

Είναι εδραία η εκτίμηση στη ΝΔ, αλλά και σε άλλα κόμματα, ότι οι εκλογές θα κριθούν στον τομέα της οικονομίας.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το τελευταίο πακέτο μέτρων στήριξης – το δεύτερο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν – το οποίο στοχεύει στην ελάφρυνση των βαρών για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοικιαστές και όσους έχουν σωρευμένες οφειλές, με δυνατότητα πια ρύθμισης σε 72 δόσεις, θα έχει θετικό δημοσκοπικό αντίκτυπο.

Με την αυτοδυναμία να μοιάζει ένα εξαιρετικά «δύσκολο» στοίχημα, η κυβέρνηση έχει κρατήσει και ένα «μαξιλάρι» περίπου 200 εκατ. για την περίπτωση που χρειαστεί νέα παρέμβαση. Τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει η ΔΕΘ, με νέες, στοχευμένες εξαγγελίες και παράλληλα «επενδύει» και στην προσπάθεια η «Ευρώπη» να «ξυπνήσει» και να στηρίξει τις οικονομίες των κρατών – μελών με χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, ακόμη και με έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου.

Ευρωπαϊκό ομόλογο η πρόταση Μητσοτάκη – Μακρόν

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Σάββατο, στο Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίοι ζήτησαν την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την πανδημία, καθώς και την έκδοση νέων ευρωομολόγων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ακόλουθο τη στήριξη των οικονομιών τους.

«Δανειστήκαμε κατά τη διάρκεια της Covid. Σήμερα κάποιοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Αυτό είναι παράλογο», δήλωσε ο Ε. Μακρόν. «Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση ομολόγων», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ επανέλαβε την πρότασή του για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα, ο διαστημικός τομέας και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Τι νόημα έχει να αποπληρώσουμε τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, μειώνοντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν υπάρχει λόγος και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση;» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης.

Η ιδέα της αναχρηματοδότησης του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια άτυπης συνόδου στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ πρόκειται να ξεκινήσει από το 2028 την αποπληρωμή περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως από το κοινό χρέος που εκδόθηκε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Covid.

«Σήμερα πολλοί θα πουν “με τίποτα”», δήλωσε ο Ε. Μακρόν. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε, γιατί η Ευρώπη θέλει να παραμείνει στον ανταγωνισμό» πρόσθεσε.