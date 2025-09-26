Συμβαίνει τώρα:
Καράογλου για τους νεκρούς μάρτυρες της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πέθαναν από το άγχος τους»

Στη λίστα μαρτύρων που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και το όνομα του πρώτου πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος υπηρέτησε από το 1999 έως το 2002, αλλά έχει φύγει από τη ζωή το 2016
Ο Θόδωρος Καράογλου
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα", Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε μια άστοχη δήλωση προχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λίστα των μαρτύρων.

Ο βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Καράογλου φιλοξενήθηκε στο Action24 και ρωτήθηκε για το γεγονός ότι στη λίστα μαρτύρων της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται ακόμη και πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.

«Προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», ήταν η άστοχη φράση του.

Ο βουλευτής της ΝΔ προσπάθησε στη συνέχεια να ανασκευάσει…  «Δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν ξέρω ποιοι ήταν (οι νεκροί μάρτυρες). Αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια».

Να σημειωθεί ότι στη λίστα μαρτύρων που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και το όνομα του πρώτου πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος υπηρέτησε από το 1999 έως το 2002, αλλά έχει φύγει από τη ζωή το 2016.

Μεταξύ των άλλων ο Θόδωρος Καράογλου ανέφερε στο Action24… Καταρχήν, η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι μία ανοιχτή διαδικασία, άρα μπορεί να την παρακολουθήσει το κοινό και να κληθούν στη συνέχεια κάποιοι μάρτυρες. Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης είναι συνειδητή, προσπαθεί να συνδέσει τον πρωθυπουργό με το συγκεκριμένο σκάνδαλο και γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή, προσπαθούν να καλέσουν άτομα που είναι κοντά του, όπως τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, τον κ. Μυλωνάκη.

Ο οποίος χθες, υπήρξε κοινοβουλευτική ερώτηση από την κυρία Κωνσταντοπούλου και έδωσε σχετικές απαντήσεις, ότι δεν είχε καμία ανάμειξη και ότι ήταν ένα υπηρεσιακό μήνυμα που του εστάλη για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα.

Θα υπάρξουν πολλά τα οποία θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Εγώ αυτό που εύχομαι, είναι να πρυτανεύσει η λογική και να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο αποτέλεσμα. Όσο πλησιάζει ο χρόνος για τις εκλογές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα οξύνουν κατά καιρούς και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πολιτικά θέματα.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό και διαχρονικό. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι να προχωρήσει η Εξεταστική και να αποκαλυφθούν τα διαχρονικά προβλήματα στον Οργανισμό».

