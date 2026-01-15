«Καρφιά» Πολάκη για Τσίπρα και Καρυστιανού: Τα νέα εγχειρήματα δεν πάνε και πολύ καλά

Εύσημα στον Σωκράτη Φάμελλο για την ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15.01.2026), απέδωσε ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης θεώρησε ότι ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, έκανε μια αριστερόστροφη ομιλία και τάχθηκε υπέρ των ενωτικών πρωτοβουλιών στον προοδευτικό χώρο, επιμένοντας όμως ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Ο βουλευτής Χανίων φέρεται να τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι κόμμα εν αναμονή, επισημαίνοντας πως τα νέα εγχειρήματα δεν πάνε και πολύ καλά, φέρνοντας ως παράδειγμα, όχι μόνο για τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κυρίως το «κόμμα Καρυστιανού».

Στην τοποθέτησή του, ο Παύλος Πολάκης – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως παραδοσιακά μας ακροατήρια μας γυρνάνε την πλάτη, ενώ αντέτεινε πως η συνολική εικόνα του κόμματος χρειάζεται μεγάλη επιδιόρθωση.