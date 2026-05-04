Καστανίδης κατά Ανδρουλάκη: «Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει»

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ εξήγησε ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασής του, μιλώντας τη Δευτέρα (04.05.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άφησε σαφείς αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του κόμματος, «με όλους τους πιθανούς τρόπους», έχει δείξει πως δεν επιθυμεί την πολιτική του συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ. «Το έχει πει και το 2023, με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία», σημείωσε ο Χάρης Καστανίδης.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι στη συνέχεια υπήρξαν, όπως είπε, πιέσεις προς οργανώσεις που τον καλούσαν ως ομιλητή, κάνοντας ειδική αναφορά στην οργάνωση Αμπελοκήπων – Μενεμένης τον Απρίλιο του 2025.

«Εφεύρε τροποποίηση για να αποκλείσει εμένα»

Ο Χάρης Καστανίδης στάθηκε και στις αλλαγές στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ρύθμιση που είχε ως στόχο να αποκλείσει τον ίδιο από τα ψηφοδέλτια. «Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μία τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια: εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ και αφορά μόνο τον ίδιο, καθώς οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, εξαιρούνται.

Ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική και στη γενικότερη κατεύθυνση της ηγεσίας, σημειώνοντας ότι στις εκλογικές επιδόσεις ενός κόμματος καθοριστικό ρόλο παίζουν, μεταξύ άλλων, «μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη και ευφυής ηγεσία», η ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας και ένα πρόγραμμα που μπορεί να γίνει κατανοητό από τους πολίτες.

«Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών»

Ο Χάρης Καστανίδης επέμεινε ότι η αποχώρησή του δεν αφορά το ιστορικό ΠΑΣΟΚ και τις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά τη σημερινή κομματική πραγματικότητα. «Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αυτό που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε από μικρά παιδιά», τόνισε.

«Αυτό που υποχρεούμαι να κάνω για λόγους αξιοπρέπειας είναι να παραιτηθώ από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κ. Ανδρουλάκης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι κρατά στην καρδιά του τους αγώνες που έδωσε με «φίλους και συντρόφους».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ένταξής του σε άλλο πολιτικό σχηματισμό, ο κ. Καστανίδης απέκλεισε τα σχετικά σενάρια. «Μην αναζητείτε σενάρια. Αν είχα να σας πω ότι συνομιλώ με ανθρώπους και κόμματα, θα σας το έλεγα. Δεν ισχύουν αυτά», ανέφερε.

Η οργισμένη επιστολή

Υπενθυμίζεται ότι το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα σήμερα (04.05.2026), με επιστολή του έκανε γνωστό ότι αποχωρεί από το κόμμα, εξαπολύοντας σκληρή προσωπική επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και, κυρίως, για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω, γι’ αυτό, την παραίτησή μου», αναφέρει μεταξύ άλλων.





