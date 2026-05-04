Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 13,5 μονάδων για τη ΝΔ, έως το 10% τα ποσοστά για Τσίπρα και Καρυστιανού

Περίπου 7 στους 10 πολίτες εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση
Την αντοχή της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις συνεχείς γεωπολιτικές προκλήσεις και τον αντίκτυπό τους, αλλά και τους κραδασμούς στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Prorata, η οποία διενεργήθηκε από τις 22 έως τις 28 Απριλίου 2026, σε δείγμα 1.100 ατόμων.

Στη δημοσκόπηση της Prorata, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα τουλάχιστον 13,5 μονάδων έναντι της αντιπολίτευσης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης για την πρωθυπουργία, με 27%. Την ίδια ώρα, τα πιθανά κόμματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού δεν ξεπερνούν το 10% ως προς τους βέβαιους ψηφοφόρους τους.

Η πρόθεση ψήφου

Ως προς την εκλογική επιρροή των κομμάτων, στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη, αλλά σε σταθερά χαμηλές πτήσεις, με 24,5% και σημαντικές εκροές ψηφοφόρων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7%. Με ποσοστά πέριξ ή άνω του 3% καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%. Το κρισιμότερο, ωστόσο, στοιχείο που προκύπτει από τον δείκτη πρόθεσης ψήφου είναι ότι το άθροισμα όσων επιλέγουν «άλλο κόμμα» και όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι φτάνει πλέον το 25,5%.

Τα πιθανά κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Η έρευνα διερεύνησε και τη δυνητική εκλογική περίμετρο πιθανών νέων πολιτικών φορέων, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι περίπου το 10% δηλώνει πως σίγουρα θα στήριζε εκλογικά ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, με τη μέγιστη δυνητική επιρροή ενός τέτοιου εγχειρήματος να φτάνει, στην παρούσα φάση, το 24%. Αντίστοιχα, οι βέβαιοι εκλογείς ενός σχηματισμού υπό τη Μαρία Καρυστιανού ανιχνεύονται στο 6%, ενώ η μέγιστη δυνητική εκλογική επιρροή του αγγίζει το 22%.

Κυβερνητικές συνεργασίες

Στο ενδεχόμενο που απαιτηθούν συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, οι προτιμήσεις των πολιτών εμφανίζονται κατακερματισμένες. 

Η συχνότερη επιλογή αφορά μια κυβέρνηση συνεργασίας δυνάμεων της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, με 30%. Το 26% δηλώνει ότι δεν προτιμά καμία από τις προτεινόμενες λύσεις, ενώ ακολουθούν μια ευρεία οικουμενική κυβέρνηση με 17% και μια συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με 14%. Η προοπτική συνεργασίας δυνάμεων της Κεντροδεξιάς και της Δεξιάς περιορίζεται στο 10%.

Οι προτιμήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την κομματική επιλογή. Οι ψηφοφόροι της ΝΔ κλίνουν περισσότερο προς τη σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ ή προς συνεργασίες στον χώρο της Κεντροδεξιάς, ενώ οι εκλογείς της προερχόμενης από την Κεντροαριστερά ή την Αριστερά αντιπολίτευσης, καθώς και οι αναποφάσιστοι, προκρίνουν σε υψηλά ποσοστά μια συνεργασία Κεντροαριστεράς – Αριστεράς.

Το «καράβι» και το «κάστρο»

Κεντρικό εύρημα της δημοσκόπησης αποτελούν οι μεταφορές του «καραβιού» και του «κάστρου», οι οποίες λειτουργούν ως δύο διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες διαστάσεις αξιολόγησης της διακυβέρνησης.

Η πρώτη σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα και η δεύτερη με τη συμπεριληψιμότητα. Στην περίπτωση του «καραβιού», η κυρίαρχη αναφορά σε «λάθος πορεία» ή «έλλειψη προσανατολισμού», σε ποσοστό 72%, συνιστά ένδειξη εξασθένισης της ικανότητας για αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Αντίστοιχα, η εικόνα ενός «κάστρου» με περιορισμένη πρόσβαση για τους πολίτες, σε ποσοστό 77%, παραπέμπει σε αντίληψη ασύμμετρης κατανομής τόσο της συμμετοχής όσο και των όποιων θετικών αποτελεσμάτων της διακυβέρνησης.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία της χώρας, περισσότεροι από ένας στους τρεις πολίτες, ποσοστό 34%, δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται κανέναν από τους προτεινόμενους πολιτικούς αρχηγούς για τον πρωθυπουργικό θώκο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης, με 27%, ενώ ακολουθούν σε σημαντική απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος, αμφότεροι με 8%, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7%.

Η πορεία της χώρας και τα βασικά προβλήματα

Στη δημοσκόπηση της Prorata αποτυπώνεται ένα περιβάλλον διευρυμένης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Περίπου 7 στους 10 πολίτες, ποσοστό 69%, εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 29% θεωρεί ότι κινείται προς τη σωστή.

Ως προς τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η ακρίβεια αναδεικνύεται με διαφορά ως το κυρίαρχο πρόβλημα, καθώς επιλέγεται από οκτώ στους δέκα πολίτες. Σε σημαντική απόσταση ακολουθούν τα ζητήματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας.

Ένα δεύτερο επίπεδο προβλημάτων συγκροτούν οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας, με 22%, η υγεία και η περίθαλψη, με 21%, καθώς και η εγκληματικότητα, με 19%.

 

Οι ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως προς την απόδοση ευθυνών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειονότητα των πολιτών επιρρίπτει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 57%.

Περίπου ένας στους τρεις, ποσοστό 33%, αποδίδει την ευθύνη σε διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, ενώ σαφώς μικρότερα ποσοστά εντοπίζουν την ευθύνη στη διοίκηση του οργανισμού, με 7%, ή στους εμπλεκόμενους αγρότες και ιδιώτες, με 3%.

Η κατανομή των απαντήσεων βάσει πρόθεσης ψήφου αλλάζει σημαντικά την εικόνα. Οι ψηφοφόροι της ΝΔ μετατοπίζουν σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη προς τις διαχρονικές αδυναμίες του κράτους, με 65%, ενώ οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδίδουν σε πολύ υψηλότερα ποσοστά την ευθύνη στην κυβέρνηση.

Οι αναποφάσιστοι εμφανίζουν επίσης πλειοψηφικά την τάση να επιρρίπτουν την ευθύνη στην κυβέρνηση, με 56%, διατηρώντας ωστόσο σημαντική αναφορά και στις χρόνιες θεσμικές παθογένειες, με 31%.
 

