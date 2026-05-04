Νέα κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Διαστρέβλωση της πραγματικότητας», «Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια»

Νέα σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν σκληρή επίθεση κατά του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις δηλώσεις του για τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τον ότι «έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων» τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης.

«Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος», ανέφεραν χαρακτηριστικά, απευθυνόμενες ωστόσο, όπως σημείωσαν, «προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες». Οι ίδιες πηγές κάλεσαν όσους διαβάζουν τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ να ανατρέχουν προηγουμένως στις πραγματικές δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι θα διαπιστώσουν «τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων».

Στην απάντησή του, το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες». Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για μια κυβέρνηση «βυθισμένη στα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τον πελατειασμό», υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει το κράτος «ως προσωπικό της λάφυρο».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές συστάσεις περί τοξικότητας, τις οποίες χαρακτήρισε «το πιο σύντομο ανέκδοτο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συστάσεις αυτές προέρχονται από μια κυβέρνηση που, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, «έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο».

Στο υστερόγραφό του, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε στο προσκήνιο και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι, «έπειτα από ένοχη σιωπή πέντε ημερών», ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα εμποδίσει εκ νέου τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς για τους οποίους, όπως αναφέρει, έχει φτάσει νέα δικογραφία.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη συνέδεσε την αντιπαράθεση και με την υπόθεση των υποκλοπών, στον απόηχο των αναφορών για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις επισυνδέσεις προσώπων που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στοχοποιήθηκαν παράλληλα από το Predator.

«Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια, κ. Μαρινάκη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της πολιτικής σύγκρουσης.