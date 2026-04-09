Κατερίνα Νοτοπούλου: «Έχασα την ακοή μου, βασίζομαι στη χειλεανάγνωση»

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην Ανθή Σαλαγκούδη και στη διαδικτυακή εκπομπή FEMALE στο Klik και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο έχει διαγνωστεί και το οποίο, όπως έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν, της προκάλεσε απώλεια ακοής.

«Το έζησα σαν εφιάλτη. Το 2015 προσβλήθηκα από ένα αρκετά σπάνιο αυτοάνοσο, γεγονός που δυσκόλεψε και τη διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα, σωματικά και όχι μόνο. Η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε. Στηρίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας που βοηθούν ως έναν βαθμό, αλλά στην πράξη δεν ακούω. Υπάρχουν και οι αόρατες αναπηρίες, με τις οποίες δεν είμαστε ακόμη πολύ εξοικειωμένοι» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με τον χρόνο μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Χρειάζεται διαδρομή. Δεν ήμουν πάντα όπως είμαι σήμερα. Μαθαίνεις ξανά, με έναν διαφορετικό τρόπο, να χρησιμοποιείς τις αισθήσεις σου και να επικοινωνείς. Σίγουρα αυτό με πείσμωσε πολύ. Θέλω να ακούω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμη κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω βαθιά να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν. Αυτός είναι και ο λόγος της ύπαρξής μου», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΚΛΙΚ (@klik.gr)

Κατερίνα Νοτοπούλου: Πώς είχε αποκαλύψει το αυτοάνοσό της

«Σας μιλώ ανοιχτά για το κομμάτι της αναπηρίας που έχω πια, για να ενθαρρύνω τους ανθρώπους που ξαφνικά ένα συμβάν από το πουθενά, τους τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια. Σήμερα έχω βαριά βαρηκοΐα, επικοινωνώ χρησιμοποιώντας ακουστικά βαρηκοΐας και βασίζομαι στη χειλοανάγνωση. Χρειάστηκε να μάθω να επικοινωνώ ξανά από την αρχή και χρειάζεται να καταβάλλω διαρκώς το μέγιστο της προσοχής μου. Καλά τώρα με τις μάσκες η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη» είχε πει το 2021 η Κατερίνα Νοτοπούλου στο thestival.