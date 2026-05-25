Σδούκου στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Κοιτάξτε τα χάλια σας και αφήστε τη ΝΔ»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων και εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου
Με σκληρή γλώσσα απάντησε η Αλεξάνδρα Σδούκου στο ΠΑΣΟΚ, μετά την αναφορά της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Όλγας Μαρκογιαννάκη, σε «υπουργούς που αμφισβητούν την ίδια την κυβέρνηση».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ασχολείται με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, αντί να κοιτάζει τη δική του εικόνα. «Θεωρείτε ότι η ΝΔ φοβάται το ΠΑΣΟΚ; Έχετε μία τάση να ασχολείστε με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων και δεν κοιτάζετε τα δικά σας χάλια», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) στο Mega.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει «την αυτοκριτική της» και να μην ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως είπε, «έχει βγει πιο δυνατή και πιο ενωμένη από το συνέδριο».

«Το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει απογοητεύσει τους ίδιους τους ψηφοφόρους του», τόνισε η κ. Σδούκου, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης.

 

«Δεν αλλάζει ο άνθρωπος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου εξαπέλυσε βολές και κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει.

«Πόσο στο κέντρο κοιτάζει όταν λέει ότι “έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα”;», διερωτήθηκε, αφήνοντας αιχμές για την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να εμφανιστεί με νέο πολιτικό προφίλ.

«Θα θυμηθούμε αυτά τα οποία έλεγε και αυτά τα οποία πρεσβεύει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δόμνα Μιχαηλίδου για δημογραφικό: «Μαραθώνιος που πρέπει να τρέξουμε με ρυθμό σπριντ»
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται σε τρεις άξονες: άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικά κίνητρα και ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών και δομών
