Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο υπουργείο Ναυτιλίας η πρέσβης των ΗΠΑ – Συνάντηση με Κικίλια

Επίσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και συναντήθηκε με τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έτυχε θερμής υποδοχής από τον υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος την ξενάγησε στο πλοίο Hellas Liberty.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Hellas Liberty, αρχικά γνωστό ως «SS Arthur M. Huddell», είναι ένα ιστορικό πλοίο τύπου Liberty που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με την παράδοσή του να χρονολογείται στις 18 Δεκεμβρίου 1943.

Το πλοίο, που ονομάστηκε προς τιμήν του Αμερικανού συνδικαλιστή Άρθουρ Μ. Χάντελ, είχε πολυετή πορεία, λειτουργώντας αργότερα (από το 1956) και ως μεταφορικό καλωδίων για την AT&T.

Το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα και μετατράπηκε στο πλωτό μουσείο «Hellas Liberty» το 2010.

Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Πειραιά, αποτελώντας σύμβολο για την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.