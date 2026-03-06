Κοντογεώργης για εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο, ακόμη αδιόρατες οι συνέπειες του πολέμου

Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν, προς το παρόν, δύσκολα αποτιμήσιμες, με την κυβέρνηση ωστόσο να προετοιμάζεται για την προστασία της οικονομίας και την αποτροπή επιβαρύνσεων στους καταναλωτές. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, χωρίς να υποτιμά τους κινδύνους από την πολεμική κλιμάκωση.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες εκτιμήσεις της κυβέρνησης μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επικεντρώνονται κυρίως στο ντίζελ, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ευρύτερα στην ενέργεια, χωρίς μέχρι στιγμής να καταγράφονται επίπεδα που να προκαλούν «ιδιαίτερη ή έξοχη ανησυχία». Την ίδια ώρα, ο Θανάσης Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι υπάρχει ήδη προετοιμασία τόσο για τη θωράκιση της οικονομίας όσο και για την απορρόφηση πιθανών πιέσεων που θα μπορούσαν να μετακυλιστούν στην κατανάλωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Θανάσης Κοντογεώργης ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικοί έλεγχοι από την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για φαινόμενα αισχροκέρδειας, ενώ, όπως είπε, υπάρχει συνεργασία της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια και τα πρατήρια καυσίμων. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις πρόσφατες διακυμάνσεις στο φυσικό αέριο, σημειώνοντας ότι η τιμή του από τα 30-35 ευρώ στις αρχές της εβδομάδας έφθασε στα 50 ευρώ, επίπεδο που, όπως παρατήρησε, παραμένει πολύ χαμηλότερο από τα 350 ευρώ που είχαν καταγραφεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η ελληνική οικονομία δεν είναι «φτερό στον άνεμο»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η ελληνική οικονομία δεν είναι «φτερό στον άνεμο» και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν, ώστε να διαχειριστεί μια νέα εξωγενή πίεση. Επέμεινε, πάντως, ότι οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, καθώς πρόκειται για εξελίξεις με παγκόσμιο αποτύπωμα.

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Θανάσης Κοντογεώργης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θεωρεί τη διπλωματική οδό τον καταλληλότερο δρόμο για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνομιλεί ισότιμα τόσο με τον αραβικό κόσμο όσο και με το Ισραήλ, στοιχείο που –κατά την εκτίμησή του– ενισχύει τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κρίση αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο ενεργειακό και αμυντικό πεδίο όσο και στην κατεύθυνση μιας πιο συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής.

Για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων

Αναφερόμενος στον επαναπατρισμό των Ελλήνων από την ευρύτερη περιοχή της κρίσης, ο Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει από την Τετάρτη (04.06.2026) και, όπως είπε, περίπου 350 πολίτες είχαν επιστρέψει έως χθες, με τη συνδρομή του υπουργείου Εξωτερικών, των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, αλλά και της Πολεμικής Αεροπορίας. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι, εφόσον διατηρηθούν πιο ήπιες συνθήκες στις χώρες του Κόλπου και παραμείνει ανοικτός ο εναέριος χώρος, θα καταστεί δυνατή η ομαλή επιστροφή όσων το επιθυμούν.

Η Ελλάδα έκανε «ό,τι ήταν εθνικά και αδελφικά επιβεβλημένο» σε σχέση με την Κύπρο

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ιδίως από την Αριστερά, για τη στάση της Ελλάδας και τη χρήση της βάσης της Σούδας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκανε λόγο για άδικες αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η χώρα δεν συμμετέχει σε καμία επιθετική ενέργεια. Όπως είπε, η Ελλάδα έκανε «ό,τι ήταν εθνικά και αδελφικά επιβεβλημένο» σε σχέση με την Κύπρο, στο πλαίσιο συγκεκριμένων συνεννοήσεων με τη Λευκωσία και της συνολικής αμυντικής διάταξης του ελληνικού χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε και τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τους Patriot στην Κάρπαθο, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει κανένα λόγο στην αμυντική διάταξη της χώρας.

Σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ενημέρωση σχετικά με τη Μέση Ανατολή και την ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι έγινε «το θεσμικά επιβεβλημένο». Όπως είπε, σε τέτοιες συνθήκες η επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αναγκαία, ενώ υπενθύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διαθέσιμος να ενημερώσει και άλλους πολιτικούς αρχηγούς που θα το ζητήσουν.

Αναφερόμενος, τέλος, στο αίτημα των Σωκράτη Φάμελλου και Αλέξη Χαρίτση για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ο Θανάσης Κοντογεώργης αντέτεινε ότι όποιος επιθυμεί ενημέρωση μπορεί να τη ζητήσει απευθείας από τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι η σχετική κριτική δεν ευσταθεί, εφόσον υπάρχει ήδη διαθεσιμότητα για κατ’ ιδίαν ενημερώσεις.