Κυριάκος Μητσοτάκης για Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Εμπιστευτήκαμε δύο φορές το ΕΣΥ και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό»

Με προσωπικό τόνο, αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026) στο συνέδριο του ygeiamou.gr, αναφερόμενος στις πρόσφατες περιπέτειες υγείας της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι, αλλά και του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μυλωνάκη.

«Η ασθένεια σε χτυπά εκεί που δεν το περιμένεις», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλοντας να συνδέσει την προσωπική εμπειρία που είχε τόσο με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, όσο και με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, με τη σημασία ενός δημόσιου συστήματος υγείας (εσυ) που πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς διακρίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ειδικά στη σύζυγό του, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε δύο φορές να χειρουργηθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα: μία για ορθοπαιδικό πρόβλημα και μία για ζήτημα στο πεπτικό σύστημα. «Εμπιστευτήκαμε δύο φορές το δημόσιο σύστημα υγείας και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αποστροφή δεν ήταν τυχαία. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να υπογραμμίσει ότι η εμπειρία της οικογένειάς του στον «Ευαγγελισμό» και στο ΚΑΤ δεν αποτέλεσε ειδική μεταχείριση, αλλά παράδειγμα της ταχύτητας με την οποία, όπως είπε, μπορεί να κινηθεί το δημόσιο σύστημα όταν υπάρχει ανάγκη. «Οποιοσδήποτε ασθενής εμφανιζόταν στο νοσοκομείο με τα ίδια συμπτώματα θα χειρουργείτο με την ίδια ταχύτητα», τόνισε.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε εισαχθεί εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» μετά από πόνους στην κοιλιά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ειλεό, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας έλαβε εξιτήριο στις 25 Απριλίου, με τη μετεγχειρητική της πορεία να κρίνεται άριστη. Είχε προηγηθεί, τον Φεβρουάριο του 2026, η νοσηλεία της στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε λεπτό χειρουργείο μετά από ατύχημα στο Μιλάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος είχε καταρρεύσει στις 15 Απριλίου του 2026 κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό». Εκεί διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αντιμετώπισή της με εμβολισμό. «Για τον Γιώργο Μυλωνάκη, εύχομαι γρήγορα περαστικά», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε και στη λειτουργία του «Ευαγγελισμού», ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης χωρίς να σταματά να δέχεται ασθενείς και να σηκώνει μεγάλο βάρος της καθημερινής εφημερίας. «Ο Ευαγγελισμός είναι σε συνεχή ανακαίνιση, αλλά πρέπει να δουλεύει. Αυτό λέει πολλά και επιβεβαιώνεται», σημείωσε.