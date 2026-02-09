Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εξιτήριο για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι από το ΚΑΤ όπου χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μπήκε στο ΚΑΤ και υποβλήθηκε σε ένα λεπτό χειρουργείο στα δυο χέρια
Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι / φωτογραφία αρχείου: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Εξιτήριο πήρε από το ΚΑΤ η σύζυγος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μπήκε στο ΚΑΤ και υποβλήθηκε σε ένα λεπτό χειρουργείο μετά από ατύχημα που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. 

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού.

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

«Η κα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», υπογράμμισε το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ευχήθηκε περαστικά στην σύζυγο του πρωθυπουργού. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
66
40
35
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονο κορίτσι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα
Με ανεπτυγμένη ταχύτητα και μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ να οδηγεί μπροστά «ανοίγοντας δρόμο» για το περιπολικό και με τις σειρήνες αναμμένες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο μέσα σε 7 λεπτά
Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μεταφέρει στο νοσοκομείο το 2χρονου κορίτσι που έπεσε σε συντριβάνι
Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών: Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;
Η δίκη στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας διεκόπη προσωρινά καθώς καταγράφηκε ένταση μεταξύ άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο της Interstar και συγγενών θυμάτων
Νίκος Πλακιάς 6
Ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος», ο ρόλος του αστυνομικού και η ναυτιλιακή: Πως δρούσε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Τα αδέρφια - τσιγαράδες και οι 4 «τομεάρχες» που μέσω παράνομων big business απέκτησαν πολυτελείς κατοικίες και έστηναν παράνομα εργοστάσια στην Αττική - Πως τους «ξεσκέπασε» το ελληνικό FBI
Ο «θρόνος» με το πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν 5
Newsit logo
Newsit logo