Με δύο αναρτήσεις στον πρωθυπουργικό λογαριασμό στο Twitter, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζει το… πράσινο φως για τα F-35, καθώς εγκρίθηκε από τη Γερουσία η αμυντική συμφωνία ΗΠΑ – Ελλάδας.

«Υπέροχη μέρα για Ελλάδα και ΗΠΑ! Χάρη στον Γερουσιαστή Μενέντεζ και τους φίλους μας στο Αμερικανικό Κογκρέσο για την υιοθέτηση της Αμερικανοελληνικής Αμυντικής και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης!!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην συνέχεια, αναφέρει: «Ο ρόλος της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρότερος από ποτέ και η συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ θα συμβάλλει στην ειρήνη και την σταθερότητα της περιοχής».

#Greece’s role in the EastMed is stronger than ever, and the co-operation within the 3+1 format 🇬🇷🇨🇾🇮🇱🇺🇸 will contribute to regional peace and stability.