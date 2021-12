Η ολομέλεια της Γερουσίας άναψε το “πράσινο φως” για τα F-35 στην Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε ο Αμυντικός Προϋπολογισμός του 2022 στον οποίο περιλαμβάνεται ως τροπολογία η αμυντική συμφωνία ΗΠΑ – Ελλάδας και πλέον είναι ζήτημα χρόνου να υπογραφεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Τι Προβλέπει το Νομοσχέδιο για την Αμυντική Συνεργασία ΗΠΑ -Ελλάδας

Η συμφωνία που φέρει τον τίτλο «Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ Ελλάδος» και είχε εισαχθεί το καλοκαίρι από τον Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ αναφέρει ότι: Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένες στη στήριξη της ασφάλειας και της ευημερίας της.

-Το σχήμα συνεργασίας 3+1 μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε ένα επιτυχημένο φόρουμ συνεργασίας σε ενεργειακά ζητήματα και θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος για τα μέλη.

-Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εντείνουν και να εμβαθύνουν τις προσπάθειες συνεργασίας και στήριξης του εκσυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

-Είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα να συνεχίσει τις προσπάθειες απαγκίστρωσης του στρατιωτικού εξοπλισμού της από πλατφόρμες και οπλικά συστήματα ρωσικής παραγωγής μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης (ERIP).

-Οι ναυτικές συνεργασίες με την Ελλάδα στον κόλπο της Σούδας και στην Αλεξανδρούπολη είναι αμοιβαία επωφελείς για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

-Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υποστηρίξουν την πώληση stealth μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα.

-Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε προγράμματα Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET) στην Ελλάδα.

-Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να υποστηρίξει κοινές ασκήσεις συνεργασίας για τη θαλάσσια ασφάλεια με την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

-Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και βάσει των κριτηρίων επιλογής έργων, η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (USDFC) θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικά έργα υποδομής στην Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν ναυπηγεία και λιμάνια που συμβάλλουν στην ασφάλεια της περιοχής και στην ευημερία της Ελλάδας.

-Η παράταση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) με την Ελλάδα για περίοδο πέντε ετών περιλαμβάνει εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων σε ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα και αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη.

-Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να ιδρύσει το Ενεργειακό Κέντρο ΗΠΑ-Ανατολικής Μεσογείου, όπως εξουσιοδοτείται από το άρθρο 204 του Νόμου για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο (EastMed Act) του 2019.

-Ο νέος νόμος αναφέρει ότι σε σχέση με την χρηματοδότηση από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινήτρων Ανακεφαλαίωσης», στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα ποσά που διατίθενται ή παρέχονται με άλλο τρόπο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την Ελλάδα ως ενδεδειγμένα για να βοηθηθεί η χώρα να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες και να απομακρυνθεί από τον στρατιωτικό εξοπλισμό ρωσικής παραγωγής. Το αργότερο 180 ημέρες μετά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου, ο υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να υποβάλει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου έκθεση που θα παρέχει αναλυτική περιγραφή για όλα τα κεφάλαια που διανέμονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κίνητρων Ανακεφαλαιοποίησης.

Οι εξής λεπτομέρειες που πρέπει να καταγράφονται είναι:

-η ταυτοποίηση κάθε χώρας που αποδέχθηκε τα κεφάλαια.

-η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια.

-η αποτίμηση του υπολειπόμενου εξοπλισμού που παρείχε η τότε Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσική Ομοσπονδία στις χώρες αποδέκτες.

Στο νέο νόμο αναφέρεται ρητά ότι «το Κογκρέσο πιστεύει ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να παραχωρήσει άμεσα, δάνεια στην Ελλάδα για την προμήθεια αμυντικών ειδών, αμυντικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σχεδιασμού και κατασκευής σύμφωνα με την ισχύ του άρθρου 23 του Νόμου περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων (AECA) για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας».

Για τα F-35 στον νόμο αναφέρεται ότι «είναι αίσθηση του Κογκρέσου ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία να επισπεύσει την παράδοση οποιουδήποτε μελλοντικού αεροσκάφους F-35 στην Ελλάδα μόλις η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που μπορεί να απαιτήσει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται στην ενότητα 36 του Νόμου περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων».

Για την συνεργασία τύπου IMET με την Ελλάδα ο νόμος αναφέρει «για κάθε οικονομικό έτος από το 2022 έως το 2026, επιτρέπεται να διατεθούν 1.800.000 δολάρια για το Πρόγραμμα Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΜΕΤ) στην Ελλάδα».

-Για την Διακοινοβουλευτική Ομάδα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) ο νόμος αναφέρει ότι δημιουργείται ομάδα, γνωστή ως «Διακοινοβουλευτική Ομάδα 3+1 Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών» που θα αναλάβει τον συμπληρωματικό νομοθετικό ρόλο στη διαδικασία 3+1 που ξεκίνησε στην Ιερουσαλήμ τον Μάρτιο του 2019. Η Διακοινοβουλευτική Ομάδα 3+1 της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποτελείται από 6 Γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίοι θα διορίζονται ισάριθμα από τον αρχηγό της πλειοψηφίας και τον αρχηγό της μειοψηφίας της Γερουσίας.

Μία φορά κάθε χρόνο, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντάται με μέλη της ομάδας 3+1 για να συζητήσει θέματα στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων 3+1 των Κυβερνήσεων της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Κύπρου, και των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, την αμυντική συνεργασία, τις ενεργειακές πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες αντιμετώπισης κακοήθους επιρροής από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εξουσιοδοτούνται 100.000 δολάρια για κάθε οικονομικό έτος για να βοηθήσουν στην κάλυψη των δαπανών της «ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγή: ertnews