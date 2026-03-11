Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα

Την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει πλαφόν στο κέρδος σε καύσιμα και τρόφιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Κωνσταντίνο Τασούλα σημείωσε πως: «Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως: «Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας».

Στη συνέχεια τόνισε πως: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως το μεσημέρι της Τετάρτης (11.3.26) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, θα κάνουν δηλώσεις, για τα μέτρα με θέμα: «Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας».

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που εξέταζε η κυβέρνηση, ενώ θέλει να αποφύγει τη μέτρα τύπου pass. Ωστόσο, το επίδομα καυσίμων με εισοδηματικά κριτήρια εξετάζεται, εφόσον η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για εβδομάδες και η βενζίνη φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Την ίδια ώρα αν συνεχιστεί η άνοδος στην τιμή των προϊόντων, τότε δεν αποκλείονται μέτρα τύπου Market Pass και «Καλαθιού του νοικοκυριού».