Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ θα έχουν ορίζοντα τριμήνου
μητσοτάκης
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, στο Προεδρικό Μέγαρο, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει πλαφόν στο κέρδος σε καύσιμα και τρόφιμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Κωνσταντίνο Τασούλα σημείωσε πως: «Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως: «Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας».

Στη συνέχεια τόνισε πως: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως το μεσημέρι της Τετάρτης (11.3.26) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, θα κάνουν δηλώσεις, για τα μέτρα με θέμα: «Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας».

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που εξέταζε η κυβέρνηση, ενώ θέλει να αποφύγει τη μέτρα τύπου pass. Ωστόσο, το επίδομα καυσίμων με εισοδηματικά κριτήρια εξετάζεται, εφόσον η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για εβδομάδες και η βενζίνη φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Την ίδια ώρα αν συνεχιστεί η άνοδος στην τιμή των προϊόντων, τότε δεν αποκλείονται μέτρα τύπου Market Pass και «Καλαθιού του νοικοκυριού».

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μέτρα για την ακρίβεια ανακοινώνουν το μεσημέρι Χατζηδάκης, Παπασταύρου και Θεοδωρικάκος
Η κυβέρνηση φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγει μέτρα που είχαν εφαρμοστεί μετά την ενεργειακή κρίση της Ουκρανίας, όπως το Fuel Pass και προσανατολίζεται σε επίδομα καυσίμων, με εισοδηματικά κριτήρια
βενζίνη 10
Στο Στρασβούργο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Μόνο στο newsit.gr oλόκληρη η επιστολή του στους ευρωβουλευτές
Το newsit.gr, δημοσιεύει αποκλειστικά ολόκληρη την επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την οποία επιχείρησε να εξηγήσει περισσότερο την κατάσταση και όλα τα τελευταία δεδομένα στους Ευρωβουλευτές
Συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας, στην Βουλή, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) 10
Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι δημοφιλέστεροι υπουργοί – Συγκάλυψη βλέπουν οι πολίτες στα Τέμπη
Παρότι οι μισοί πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από το έργο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν βλέπουν κάποιον πολιτικό αρχηγό που θα τα κατάφερνε καλύτερα
Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης 19
Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα και συμμετοχή στο Athens Alitheia Forum την Τετάρτη
Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο για την τακτική μηνιαία ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ το απόγευμα θα λάβει μέρος σε συζήτηση για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Μητσοτάκης και Τασούλας
Νικήτας Κακλαμάνης: Στην Κύπρο στις 20 Μαρτίου ο πρόεδρος της Βουλής, σε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού
Εγκαινιάζοντας την έκθεση «SECTOR 2: ΛΕΥΚΩΣΙΑ» στο Καπνεργοστάσιο, μίλησε για πράξη αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό και προανήγγειλε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στη Λευκωσία
Νικήτας Κακλαμάνης
