Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα Χανιά με την οικογένειά του για το Πάσχα

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του από τη Μεγάλη Πέμπτη – Επιστρέφει στην Κρήτη για πρώτη φορά από το 2022
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεία Λειτουργία της Ανάστασης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου 2025 (Φωτογραφία αρχείου / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / EUROKINISSI)

Στα Χανιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του, περνά τις άγιες μέρες του Πάσχα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την οικογένειά του.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη από τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), επιλέγοντας φέτος να γιορτάσει εκεί τις ημέρες του Πάσχα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά το Πάσχα στα Χανιά, επαναφέροντας μια παλαιότερη συνήθεια που συνδέεται με την προσωπική και οικογενειακή του αναφορά στην περιοχή.
 
 
 

