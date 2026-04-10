Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα Χανιά με την οικογένειά του για το Πάσχα

Στα Χανιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του, περνά τις άγιες μέρες του Πάσχα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την οικογένειά του.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κρήτη από τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), επιλέγοντας φέτος να γιορτάσει εκεί τις ημέρες του Πάσχα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν συνήθιζε να μεταβαίνει στην Τήνο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2022 που ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά το Πάσχα στα Χανιά, επαναφέροντας μια παλαιότερη συνήθεια που συνδέεται με την προσωπική και οικογενειακή του αναφορά στην περιοχή.





