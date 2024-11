Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο για το Κλίμα: Αν στο Μάτι υπήρχε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης δεν θα είχαν χαθεί 104 άνθρωποι

Στους τρόπους αντίδρασης και πρόβλεψης φυσικών καταστροφών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στην αντίστοιχη συζήτηση υπό τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, έκανε αναφορά στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, σημειώνοντας ότι αν υπήρχε τότε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης δεν θα είχαν χαθεί 104 άνθρωποι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας τα βήματα που έχουν γίνει από τότε, είπε ότι «επικεντρωθήκαμε στη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, στον αριθμό ”112” αλλά και στη δημιουργία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμα ότι «επενδύουμε πάνω από 2 δισ. στην οργάνωση και την αξιοποίηση τεχνολογιών για την πρόβλεψη πυρκαγιών» και υπογράμμισε ότι «βασικό συστατικό για να πετύχει αυτό είναι να χτίσεις μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες».

Ειδικά όσον αφορά στον αριθμό «112» είπε χαρακτηριστικά: «Μερικές φορές είναι καλύτερα να κάνεις μία αχρείαστη εκκένωση, παρά να χάσεις ανθρώπους αν δεν το πράξεις έγκαιρα».

Στη συνέχεια της Συνόδου για το Κλίμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον «οικοδεσπότη» της διάσκεψης, πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προοπτική βελτίωσης των διμερών σχέσεων και την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, καθώς το Αζερμπαϊτζάν είναι σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στην COP29, όπου τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση, έχοντας μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά περίπου 45% σε σύγκριση με το 2005, σημειώνοντας ότι η στροφή σε καθαρές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής γεννά νέες επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η χώρα μας μετατρέπεται σταδιακά σε εξαγωγό ενέργειας, επισημαίνοντας τη σημασία ενός εκτενέστερου δικτύου διασυνδέσεων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι πολίτες πλήττονται από πρωτοφανείς καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους για να προετοιμαστούμε, να ανταποκριθούμε εγκαίρως στο να διασώζουμε ζωές και περιουσίες και να βοηθάμε τις κοινότητες να οικοδομηθούν και πάλι μετά από μια καταστροφή. pic.twitter.com/FVh0hDKWlJ — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 13, 2024

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η κυκλική οικονομία και η προστασία μοναδικών οικοσυστημάτων αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας της Ελλάδας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον Τουρισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε, επίσης, μέρος στην Παράλληλη Εκδήλωση με τίτλο «Vertical Corridor: Europe’s New Energy Lifeline», όπου ανέφερε ότι οι υποδομές για την υποδοχή υγροποιημένου φυσικού αερίου που διαθέτει η Ελλάδα και ο κάθετος διάδρομος συνέβαλαν στη θωράκιση του εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής όταν η Ρωσία περιόρισε δραστικά τις εξαγωγές προς την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι μέσω αυτού του διαδρόμου μπορεί να εξυπηρετηθεί έως και η Ουκρανία.

Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση. Οι εκπομπές μας έχουν μειωθεί κατά 45% σε σχέση με το 2005, ενώ η η συμμετοχή του λιγνίτη που κάλυπτε σαφώς περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής μας, πλέον έχει περιοριστεί μόλις στο 6%. #COP29 https://t.co/a9hZaEiJwY pic.twitter.com/EHs7xcg8pv — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 13, 2024

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι η απόκλιση στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και άλλων κρατών μελών της ΕΕ καταδεικνύει αδυναμίες της εσωτερικής αγοράς.

«Ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε, τέλος, στη Βουλγαρική Παράλληλη Εκδήλωση «High-Level segment of the President’s Administration and the Ministry of Energy».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε την ανάγκη συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στάθηκε στη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ κρατών – μελών, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, προκειμένου να αλληλοϋποστηρίζονται στην κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, αξιοποιώντας πηγές στις οποίες ειδικεύεται η κάθε χώρα.