Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok: Από σήμερα σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους

«Μείζον πρόβλημα η στέγη για τους νέους», αναγνωρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στο TikTok το απόγευμα της Παρασκευής (28.11.2025). «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

«Από σήμερα, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους. Ένα μόνιμο μέτρο, το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους» τονίζει σε ανάρτησή του στο ΤikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει πως το συγκεκριμένο μέτρο «γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας».

Στη συνέχεια, εξηγεί πως «οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας τα 1.600 ευρώ, όταν εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας καλύπτει και φοιτητική στέγη».

«Για αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται», υπογραμμίζει.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός τονίζει: «Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».