Λάουρα Κοβέσι πριν τη συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη: «Υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας»

Το πρωί της Τετάρτης (22.04.2026) έφτασε η η Λάουρα Κοβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Γιώργο Φλωρίδη δεν έγινε γνωστό από την πλευρά της Λάουρα Κοβέσι.

Επίσης, έκανε μια σύντομη δήλωση η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως «θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τρεις Υπουργούς, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας».

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αύριο, Πέμπτη (23.04.2026), θα παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου).