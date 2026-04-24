Live η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Με έντονο συμβολισμό και σαφές πολιτικό αποτύπωμα ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (24.04.2026), η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιατάσσονται και η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα αποκτά νέο βάρος. Δείτε live στο newsit.gr την άφιξή του.
Αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται ήδη από σήμερα στον Πειραιά.
Λόγω καθυστέρησης στην άφιξή του, ο Εμανουέλ Μακρόν δε θα πάει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, αλλά κατευθείαν στη Ρωμαϊκή Αγορά, για τη συζήτηση που θα έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, βρίσκεται ήδη η Μπριζίτ Μακρόν, που περιμένει τον σύζυγό της, ο οποίος καθυστέρησε λόγω της άτυπης Συνόδου των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο
Με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, περί τις 18:45, αναμένεται η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.
Η επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα έρχεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνογαλλικών σχέσεων, με επίκεντρο την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις.
