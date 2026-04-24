Live η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Πρώτος σταθμός η Ρωμαϊκή Αγορά, όπου μαζί με τον πρωθυπουργό θα συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (Φωτογραφία αρχείου / REUTERS)

Με έντονο συμβολισμό και σαφές πολιτικό αποτύπωμα ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (24.04.2026), η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιατάσσονται και η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα αποκτά νέο βάρος. Δείτε live στο newsit.gr την άφιξή του.

18:36 | 24.04.2026
Η φρεγάτα «Κίμων» έφτασε στον Πειραιά – Στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή της άφιξη στο λιμάνι
Η φρεγάτα έφτασε στο λιμάνι για να την επισκεφτεί αύριο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν
18:34 | 24.04.2026
Επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» το Σάββατο

Αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται ήδη από σήμερα στον Πειραιά.

18:32 | 24.04.2026
Κατευθείαν στη Ρωμαϊκή Αγορά ο Γάλλος πρόεδρος

Λόγω καθυστέρησης στην άφιξή του, ο Εμανουέλ Μακρόν δε θα πάει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, αλλά κατευθείαν στη Ρωμαϊκή Αγορά, για τη συζήτηση που θα έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

 
18:23 | 24.04.2026
Στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια η Μπριζίτ Μακρόν

Στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, βρίσκεται ήδη η Μπριζίτ Μακρόν, που περιμένει τον σύζυγό της, ο οποίος καθυστέρησε λόγω της άτυπης Συνόδου των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο

 
18:22 | 24.04.2026
Με καθυστέρηση στην Αθήνα ο Μακρόν

Με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, περί τις 18:45, αναμένεται η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

 
18:18 | 24.04.2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν
Στην Αθήνα ο Μακρόν με «βαριά» ατζέντα για άμυνα, οικονομία και γεωπολιτική – Το μήνυμα προς την Τουρκία
Ο Γάλλος Πρόεδρος φτάνει στην Αθήνα το απόγευμα κατευθείαν από την Κύπρο και θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
18:18 | 24.04.2026

Η επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα έρχεται να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνογαλλικών σχέσεων, με επίκεντρο την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις.

18:17 | 24.04.2026

Μαζί θα παρακαλουθούμε τις εξελίξεις γύρω από την επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας

18:17 | 24.04.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr
Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα: «Θα είμαι ο νικητής των εκλογών, το kinder έκπληξη θα το βγάλει ο λαός»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «διαφθορά που εδρεύει στο Μαξίμου», κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «επανέρχεται με μεσσιανικό τρόπο» και έθεσε ως στόχο την πρωτιά «έστω και με μία ψήφο»
Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη και Βούλτεψη για Κοβέσι: «Μόνο που δεν μας είπαν ότι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διγλωσσία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επανέφερε το ζήτημα των βουλευτών της ΝΔ στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
