Live News: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα μέσα στο επόμενο εξάμηνο»

Ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζει μεγάλη δυστοκία στην εύρεση στελεχών
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / EUROKINISSI

Η δημοσιογράφος, Χριστίνα Κοραή, προχώρησε σε αποκαλύψεις στην εκπομπή Live News για το πότε και πως θα επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό και το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει.

Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει δημόσια αλλά μετά τη συνέντευξή του στη Le Monde, όλα δείχνουν πως η απόφαση για την ίδρυση νέου κόμματος έχει ήδη ληφθεί.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, Χριστίνας Κοραή. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος, το νέο κόμμα είναι προ των πυλών με την απόφαση να έχει ήδη ληφθεί, ωστόσο, προηγείται η έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Χριστίνας Κοραή, αυτό που περιμένει ο Αλέξης Τσίπρας για να προχωρήσει στην ανακοίνωση είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα τον δείξουν ως ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Το δεύτερο είναι η αναζήτηση στελεχών για το νέο κόμμα. Όπως είπε η δημοσιογράφος, ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει μεγάλη δυστοκία στην εύρεση στελεχών καθώς ακόμα και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Ευάγγελος Καλπαδάκης, έφυγε, καθώς έγινε πρέσβης στον ΟΑΣΕ, χωρίς να αντικατασταθεί.

