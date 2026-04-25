Μακρόν σε Μητσοτάκη: Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα – «Πιο κοντά από ποτέ οι δύο χώρες»

Αποθεωτική ήταν η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, μιλώντας με εξαιρετικά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας με τον Γάλλο πρόεδρο να τονίζει ότι οι γαλλικές επιχειρήσεις θα επενδύσουν περισσότερο. Το απόγευμα του Σαββάτου (25.04.2026), ο Γάλλος πρόεδρος μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρευρέθηκαν στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε μεταξύ άλλων για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο και τη χαρακτήρισε ως παράδειγμα οικονομικής εξέλιξης ενώ αναφέρθηκε και στη στενή συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, λίγο αφότου υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες για τις διμερείς σχέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε ότι έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά. Όπως είπε, έχουν γίνει βήματα, όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επίπεδο που θα μπορούσαμε, και υπάρχει δυνατότητα για περισσότερη ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος, το πρωί του Σαββάτου επισκέφτηκε την φραγάτα «Κίμων» με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Επίσης, σημείωσε ότι οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα όσες θα μπορούσαν να είναι. Παρά τη στενή συνεργασία των δύο χωρών, υπάρχει περιθώριο να ενισχυθεί περισσότερο η παρουσία των γαλλικών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σημαντική για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Τόνισε επίσης ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργάζονται στενά, ειδικά σε περιόδους κρίσεων.

Τέλος, ανέφερε ότι οι κρίσεις μπορεί να δημιουργούν δυσκολίες, αλλά φέρνουν και ευκαιρίες, αρκεί να υπάρχει δράση και όχι αδράνεια. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και είπε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας βασίζεται σε εμπιστοσύνη και μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα.

Μητσοτάκης: Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ

«Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν ήταν εξαιρετικά ουσιαστικές και γόνιμες καλλιεργώντας το έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων συνεργασιών, αλλά και τη σύσφιξη των παραγωγικών δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών για καινούργιες επενδύσεις και συμπράξεις. Με άλλα λόγια, για ένα ακόμα πιο φιλόδοξο κεφάλαιο στην ελληνογαλλική συμπόρευση σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Η φιλία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας έχει, άλλωστε, θεμελιωθεί σε πανίσχυρες βάσεις, σε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με ιστορικό βάθος, αλλά και σε μια κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία σφυρηλατήθηκε σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας με τη γαλλική πολιτική σκέψη να αξιολογεί διαχρονικά τη χώρα μας ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στο πλαίσιο του Ελληνο-Γαλλικού Οικονομικού Φόρουμ, που διοργανώνουν ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Έκανε ειδική αναφορά στη συμβολή της Γαλλίας για την εισδοχή της Ελλάδας ως δέκατο μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για μια στήριξη που άλλαξε, όπως είπε, τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας.

Υπογράμμισε την ιστορική εγγύτητα που βρήκε, όπως είπε, την πιο ισχυρή της έκφραση στη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπεγράφη στο Παρίσι το 2021, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Μια συμφωνία ορόσημο, την αναβάθμιση της οποίας αποφασίσαμε σήμερα με τον Πρόεδρο Μακρόν. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα δύο κράτη βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ, πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτισμικά. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το μοντέλο συνεργασίας αποτελεί ίσως το πιο προωθημένο σχήμα στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με οποιοδήποτε μέλος της ΕΕ». Κάτι που έχει κρίσιμη, αλλά και επίκαιρη σημασία λόγω της συγκυρίας που διερχόμαστε.

Επανέλαβε ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το γενναιόδωρο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο τελικά μας διακρίνει από άλλες περιοχές του πλανήτη.

«Η ελληνογαλλική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένα πρότυπο για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε συνολικά η Ευρώπη να κινηθεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι κρίσεις που διανύουμε είναι πολλές, αλλά μέσα από αυτές αναδύονται και νέες ευκαιρίες και υπογράμμισε τη σημασία της κοινής δράσης.

Αναφέρθηκε στη σημασία του να εκφράζεται έμπρακτα η αλληλεγγύη και τόνισε ότι «η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον. Είναι μία άμεση γεωπολιτική αναγκαιότητα».

Ο πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία πρέπει να προχωρήσει και προχωράει και πέραν από την παραδοσιακή σχέση πωλητή-προμηθευτή σε μία λογική πια ουσιαστικής συμπαραγωγής, μία διαδικασία η οποία θα συνδέσει το ελληνικό και το γαλλικό οικοσύστημα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα». Η έμφασή μας πρέπει να στραφεί πολύ περισσότερο σε τομείς αιχμής όπως η κυβερνοάμυνα, τα μη-επανδρωμένα συστήματα, η άμυνα απέναντι στα μη-επανδρωμένα συστήματα», τόνισε κάνοντας αναφορά στο σύστημα Κένταυρος.

Υπογράμμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, «μία προτεραιότητα η οποία γίνεται αναγκαιότητα».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τον χαιρετισμό του με μία ακόμη σημαντική κοινή προτεραιότητα όπως είπε «η οποία αφορά τη χρηματοδότηση των πολύ φιλόδοξων προθέσεων τις οποίες η Ευρώπη έχει αναπτύξει είτε μιλάμε για το επίπεδο της άμυνας, είτε για το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας, είτε μιλάμε για το επίπεδο της κλιματικής κρίσης. Η διάγνωση έχει γίνει απ’ όλους μας. Έγινε πρώτα απ’ όλα από τον Μάριο Ντράγκι και τον Ενρίκο Λέτα, στις ενδιαφέρουσες μελέτες που έκαναν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε λιγότερη γραφειοκρατία κι ένα απλούστερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, ξέρουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας και να αξιολογήσουμε πια πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση συνδέονται με τις ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας». Και «ξέρουμε επίσης ότι πρέπει να κάνουμε πραγματικά βήματα, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, η Γαλλία και η Ελλάδα είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες σε αυτή την προσπάθεια και είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μου να υποδέχομαι σήμερα τον Πρόεδρο Μακρόν στην Αθήνα σε μια πολύ σημαντική επίσκεψη μαζί με την αποστολή του, όχι μόνο για να υπογράψουμε τις σημαντικές συμφωνίες, τις οποίες υπογράψαμε, αλλά για να επιβεβαιώσουμε ότι πίσω από τα κείμενα, πίσω από τις αρχικές συμφωνίες υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης αλλά και αγάπης μεταξύ των λαών μας και όπως είπατε χθες ότι η Γαλλία αγαπάει την Ελλάδα, σας διαβεβαιώνω ότι με τον ίδιο τρόπο και η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία».

Μακρόν: Η Ελλάδα είναι ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο οικονομικής προόδου

Στον δικό του χαιρετισμό στο πλαίσιο του Ελληνο-Γαλλικού Οικονομικού Φόρουμ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε πως ό,τι ενώνει τις δυο χώρες το αποδεικνύει και αυτό το Φόρουμ.

Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει διμερής συνεργασία σε πολλά επίπεδα, ενώ οι μέχρι τώρα συμφωνίες μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αναφέρθηκε στις επιτυχίες της Ελλάδας σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο μετά την κρίση που διήλθε, καθώς και ότι η Γαλλία ήταν πάντα στο πλευρό της χώρας μας απέναντι σε ένα ασύμμετρο σοκ, με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη και χρειάστηκε να κάνει πολύ δυνατές και θαρραλέες μεταρρυθμίσεις. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάπτυξη που ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ και τη σημαντική πτώση της ανεργίας.

«Πραγματικά ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο οικονομικής προόδου είναι η χώρα σας», τόνισε, απευθυνόμενος όπως είπε στους επενδυτές και προσθέτοντας ότι η πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup έρχεται να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει αυτή την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα.

Υπογράμμισε την ισχυροποίηση των διμερών σχέσεων και συνεργασιών, είπε ότι πάνω από 200 γαλλικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 17.000 εργαζόμενους βρίσκονται στην Ελλάδα, οι επενδύσεις εδώ και δέκα χρόνια συνεχώς αυξάνονται ξεπερνώντας τα 2 δισ ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της τεχνητής νοημοσύνης, στις ψηφιακές υποδομές, στις ΑΠΕ με αιολικά πάρκα,… Όλες αυτές οι επενδύσεις, όλες αυτές οι επιτυχίες σηματοδοτούν αυτή την ανοδική πορεία και την επιβεβαιώνουν, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο των επενδύσεων που θα έπρεπε να έχουμε δεδομένης της ασφάλειας και της οικονομικής ιστορίας που ‘γράψαμε’ τα τελευταία χρόνια».

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ’ όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούν εντάσεις ο Πρόεδρος Μακρόν τόνισε ότι οι δύο χώρες μας διέπονται από γεωπραγματισμό. Δηλαδή υπεραμυνόμαστε ενός οράματος που δεν είναι συγκρουσιακό ούτε έναντι της Κίνας, ούτε με τις ΗΠΑ. Απλώς θέλει να ενισχύσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης, την ανεξαρτησία των χωρών μας, στην άμυνα, στις νέες τεχνολογίες, στα οικονομικά και ταυτοχρόνως θέλουμε να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις και καινούργια σχήματα με άλλες χώρες». Τόνισε ότι Ελλάδα και Γαλλία σε αυτόν τον νέο, διαγώνιο άξονα που ονομάζεται IMEC, έχουν μία πολύ κεντρική θέση και λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις του.

Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε τη σημασία του να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική γιατί δεν μπορεί να έχει πιθανότητες όταν είναι πιο ακριβή και πιο αργή από τους άλλους.

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών αξιών, της διαφοροποίησής μας μέσω εταιρικών σχημάτων και συνεργασιών, αλλά και της ενίσχυσης των επενδύσεων. «Ουσιαστικά η μάχη δίνεται τώρα. Η λέξη-κλειδί είναι η επιτάχυνση» πρόσθεσε και είπε ότι και οι δύο χώρες θα υπεραμυνθούν ενός πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Προέτρεψε, επίσης, ως Ευρωπαίοι να ξαναδιαβάσουμε την Καρτεσιανή σκέψη. «Οπότε ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς τα μπροστά και ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας».