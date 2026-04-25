Πολιτική

Μητσοτάκης – Μακρόν: Αυτές ειναι οι δύο συμφωνίες που υπέγραψαν για την στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας

Η στιγμή που ο Μακρόν και ο Μητσοτάκης υπογράφουν τις συμφωνίες / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Μία ευρεία στρατηγική συμφωνία που αναβαθμίζει και εμβαθύνει περαιτέρω τις ελληνογαλλικές σχέσεις σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία υπέγραψαν πριν από λίγο (25/4/2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν με Ελλάδα και Γαλλία να ανανεώνουν την συνεργασία τους.

Η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, στο Μεταναστευτικό, στην τεχνολογία, στο περιβάλλον, στην παιδεία και στον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε και διεθνών οργανισμών και σήμερα Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης ανανέωσαν την συνεργασία τους.

Πρόκειται για συμφωνία που κάνει την Ελλάδα πιο ασφαλή, αναβαθμίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και δημιουργεί περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας.

Ελλάδα και Γαλλία γίνονται άξονας στον χώρο της Μεσογείου, με κοινές θέσεις υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας, στήριξη στο Δίκαιο της Θάλασσας και την UNCLOS, γεγονός που ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα καλύτερο συντονισμό με τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυροποιώντας τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, στήριξη στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά και ενισχυμένη συνεργασία στην παιδεία.

Ταυτόχρονα, ανανεώνεται η ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, του 2021. Η ανανέωση ισχύει για πέντε χρόνια (υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών).

Δείτε τις συμφωνίες για:

Στη συνέχεια η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα (ανά 5ετία), εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
111
93
61
54
Newsit logo
Newsit logo