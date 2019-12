Όλα τα φώτα έπεσαν χθες, Τρίτη 03.12.2019, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η βασίλισσα Ελισάβετ έπαιζε… στην έδρα της και υποδέχθηκε τους ηγέτες των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, που βρέθηκαν στο Λονδίνο για την Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας. Όλοι έβαλαν τα… καλά τους, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν δίπλα στην βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ μαζί τους βρίσκονταν και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλντενμπεργκ.

Μια μέρα μετά, λοιπόν, η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού ευχαρίστησε την βασίλισσα της Αγγλίας για “ένα υπέροχο βράδυ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ”, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στην ανάρτησή της.

Thank you to your Majesty the Queen for the wonderful evening at Buckingham Palace during ⁦ @NATO ⁩ ⁦ @RoyalFamily ⁩ pic.twitter.com/32EVqC7d00

Εν τω μεταξύ, μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter η βασίλισσα Ελισάβετ μας έβαλε χθες… μέσα στην δεξίωση.

Σε μια από αυτές, μάλιστα, απεικονίζεται και το πρωθυπουργικό ζεύγος της Ελλάδας.

The Queen, with The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, welcome Heads of State and Government of @NATO countries, and their spouses or partners, to Buckingham Palace. pic.twitter.com/ma0S5tPlzv

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 3, 2019